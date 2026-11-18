Die Bundesregierung verpflichtet die Deutsche Bahn zu massiven Investitionen in die Schieneninfrastruktur. Eine neue Vereinbarung soll Pünktlichkeit und Sicherheit durch Modernisierung von Gleisen und Bahnhöfen steigern.

Die Bundesregierung hat die Weichen für eine umfassende Modernisierung der deutschen Schieneninfrastruktur gestellt und dafür deutlich höhere Mittel bereitgestellt. Verkehrsminister Volker Wissing kündigte an, dass der Bund die DB InfraGO in den kommenden fünf Jahren massiv finanziell unterstützen wird, um den maroden Zustand des Bahnnetzes zu beheben. Diese Summe übertrifft die Ausgaben der vergangenen fünf Jahre um das Doppelte, was als historischer Schritt zur Stabilisierung des Systems gewertet wird. Die Bundesregierung erwartet von diesem Investitionsschub konkrete Verbesserungen für die Fahrgäste, darunter eine höhere Zuverlässigkeit und eine leistungsfähigere Infrastruktur.

Massive Sanierungsziele für Gleise und Digitalisierung

Der genaue Rahmen dieser Investitionen wurde in einer detaillierten Leistungsvereinbarung, der sogenannten LV InfraGO, festgelegt. Demnach soll die Deutsche Bahn in diesem Zeitraum über 7200 Weichen, fast 7600 Kilometer Gleise und rund 2000 Kilometer Oberleitungen generalsanieren. Zusätzlich ist der Ausbau der digitalen Steuerungstechnik ein zentrales Element: Mindestens 1000 Streckenkilometer sollen mit dem europäischen Zugleitsystem ETCS ausgestattet werden. Diese Maßnahmen sollen die Grundlage für eine sichere und effiziente Beförderung bilden.

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Sicherheitsstandards und Bahnhofserneuerung

Neben den technischen Erneuerungen steht die Verbesserung der Sicherheit und Komforts im Fokus der Vereinbarung. Die DB InfraGO verpflichtet sich dazu, 500 Bahnhöfe zu erneuern und auszubauen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Einbau von mehr Videotechnik an den Stationen, um das Sicherheitsgefühl der Reisenden zu stärken und die Unfallverhütung zu verbessern. Diese Maßnahmen gehen einher mit dem Ziel, den Verfall der Schieneninfrastruktur, der seit zwei Jahrzehnten anhält, endlich zu stoppen. Minister Wissing sprach von einer Trendwende zum Besseren, die jedoch Geduld erfordert, da der Alterungsprozess des Netzes oft schneller voranschreitet als die Erneuerungsarbeiten.

Härtere Sanktionen und neue Kontrollmechanismen

Um sicherzustellen, dass die zugesagten Projekte auch tatsächlich umgesetzt werden, führt der Bund strenge Kontrollmechanismen ein. Im Gegenzug für die höheren Investitionen fordert die Bundesregierung von der Bahn eine Garantie von zehn Jahren Baufreiheit nach der Sanierung von Korridoren, eine Verdopplung der bisher üblichen fünf Jahre. Zehn Tage nach der Wiedereröffnung einer Strecke sollen 80 Prozent weniger Störungen auftreten. Ein umfangreicher Sanktionskatalog droht bei Zielverfehlungen, wobei Strafzahlungen als Instrument dienen. Vorbild hierfür ist das effektive Modell der Schweizer Nachbarn, das Verbindlichkeit und Performance eng verknüpft.

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Datenzugang und Abhängigkeit der Führungslöhne

Die Transparenz wird durch neue Kennzahlen und Datenzugriffsrechte massiv erhöht. 40 Leistungskennzahlen, 20 Berichtskennzahlen und 11 Finanzkennzahlen sollen regelmäßig überwacht werden. Erstmals erhält der Bund direkten Lesezugriff auf infrastrukturbezogene Daten der DB InfraGO. Darüber hinaus wird die variable Vergütung der Unternehmensführung von der Erreichung dieser Bauziele abhängen. Der Aufsichtsrat muss dies zwar noch formal beschließen, doch die Erwartungshaltung der Regierung ist klar: Die Bezahlung der Manager soll sich direkt an der Performance der Infrastrukturtochter orientieren, um Anreize für pünktliche Fertigstellung zu setzen.

Opposition kritisiert mangelnde parlamentarische Kontrolle

Trotz der Zustimmung von Verkehrs- und Haushaltsausschuss sowie dem Bahn-Aufsichtsrat stoßen die Pläne auf Kritik in der Opposition. Matthias Gastel, bahnpolitischer Sprecher der Grünen, moniert, dass der Bundestag keine Einsicht in die zugesagten Ziele und deren Einhaltung erhält. Er bezeichnet die fehlenden Steuerungsmechanismen für das Parlament als massiven Rückschritt. Auch Wolfgang Steiger, Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrats, warnt davor, die Vereinbarung als Allheilmittel zu sehen. Er fordert eine Grundstruktur der DB InfraGO aus dem Bahnkonzern herauszulösen, um den Wettbewerb auf der Schiene zu stärken und die milliardenschweren Investitionen voll wirksam werden zu lassen. Die LV InfraGO soll zum 1. Januar in Kraft treten.