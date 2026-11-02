Bund plant einheitliche Handyblitz-Regelung gegen illegale Handynutzung am Steuer

Das Bundesverkehrsministerium prüft ein bundesweites Verbot von Handyblitzern. Die Bundesländer fordern klare Gesetze, um die zersplitterte Rechtslage zu beenden und die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

Das Bundesverkehrsministerium hat signalisiert, dass es einer bundesgesetzlichen Regelung für die Bekämpfung der Handynutzung am Steuer offen gegenübersteht. Aktuell fehlt es in vielen Bundesländern an der rechtlichen Grundlage für den Einsatz automatisierter Überwachungssysteme, auch bekannt als Handyblitzer. Um eine einheitliche Rechtslage im gesamten Bundesgebiet zu schaffen, strebt die Bundesregierung eine Anpassung des Straßenverkehrsgesetzes an, da die bisherigen Landesgesetze als zu fragmentiert kritisiert werden.

Technik und Funktionsweise der Überwachung

Die eingesetzte Technologie basiert auf hochauflösenden Kameras, die den Verkehr aus erhöhter Position, oft auf Brücken, über der Fahrbahn beobachten. Diese Systeme nutzen künstliche Intelligenz, um das Verhalten der Fahrer zu analysieren und speziell nach typischen Handhaltungen oder der Anwesenheit eines Mobiltelefons in der Hand zu suchen. Sollte ein Fahrer erwischt werden, erstellt das System automatisch ein Foto als Beweismittel für den Ordnungswidrigkeitenbescheid.

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Rechtliche Lage und Positionen der Bundesländer

Bisher regeln die einzelnen Bundesländer den Einsatz der Handyblitzer unterschiedlich. Rheinland-Pfalz hat in einem Pilotprojekt bereits die notwendige Rechtsgrundlage im Polizeigesetz verankert. Auch Sachsen-Anhalt und Hessen besitzen entsprechende polizeigesetzliche Regelungen, diese weichen jedoch in ihren Details voneinander ab. Die Länderverbände fordern deshalb zwingend einheitliche Vorgaben vom Bund, da eine zersplitterte Rechtslage als kontraproduktiv für die Verkehrssicherheit angesehen wird.

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Umfang der Verstöße und Sanktionen

Laut Schätzungen des Deutschen Automobilklubs ADAC kommt es jährlich zu rund 400.000 bekannt gewordenen Verstößen gegen das Handyverbot am Steuer. Die Dunkelziffer wird jedoch als deutlich höher eingestuft. Die aktuellen Strafen für einen solchen Verstoß betragen ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt in Flensburg. Wer die Sicherheit anderer gefährdet, muss mit 150 Euro Bußgeld, zwei Punkten in Flensburg und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Gefahrenpotential und Blindflug-Statistiken

Die realen Risiken durch die Ablenkung am Steuer sind enorm und lassen sich präzise beziffern. Das Lesen einer Nachricht für nur zwei Sekunden bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h führt zu rund 30 Metern Blindflug. Auf der Autobahn bei 140 km/h beträgt die Strecke, die bei fünf Sekunden Blickabwendung zurückgelegt wird, fast 200 Meter. Diese statistischen Daten unterstreichen die Dringlichkeit einer bundesweit einheitlichen und konsequenten Durchsetzung des Verbots.