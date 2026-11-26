Die Bundesregierung will die Ausreise syrischer Staatsangehöriger ab 2027 deutlich verstärken. Geplant sind unter anderem höhere finanzielle Anreize sowie der Ausbau von Wohnraum vor Ort.

Die Bundesregierung will die Ausreise syrischer Staatsangehöriger ab 2027 deutlich verstärken. Geplant sind unter anderem höhere finanzielle Anreize sowie der Ausbau von Wohnraum vor Ort.

Freiwillige Rückkehrer nach Syrien sollen künftig von höheren finanziellen Zuwendungen profitieren. Nach Angaben von „Bild“ stehen dafür Boni von bis zu 8000 Euro im Raum, um Anreize für die Heimkehr zu schaffen.

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Zudem beteiligt sich der Bund an der Errichtung von Wohnraum in Syrien, damit die Ausreisenden dort Unterkünfte vorfinden. Neben finanziellen Hilfen setzt der Rückkehrplan auf schnellere Verfahren bei Behörden und Abschiebungen. Für die Abreise stehen von mehreren deutschen Städten aus bereits Direktflüge nach Damaskus bereit. Auf diese Weise sollen die Abläufe für freiwillig Ausreisende und Ausreisepflichtige ab 2027 effizienter gestaltet werden.