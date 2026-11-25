Die Bundesanwaltschaft hat die rechtsextreme Jugendgruppe Terror 18 getroffen. Drei junge Verdächtige wurden festgenommen, da sie Attentate auf Flüchtlinge planten und staatliche Strukturen bekämpfen wollten.

Die deutsche Sicherheitsarchitektur hat einen erheblichen Schlag gegen die rechtsextreme Vereinigung Terror 18 erhalten. Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwoch drei mutmaßliche Mitglieder dieser Gruppe in den Bundesländern Brandenburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein festgenommen. Im Fokus der Fahnder stand die jugendliche Neonazi-Szene, die nach den vorliegenden Erkenntnissen gewaltsame Aktionen gegen die staatliche Ordnung plante und durch Anschläge auf Minderheiten Angst in der Gesellschaft stiften wollte.

Radikalisierung durch Internetgruppen

Terror 18 entwickelte sich aus einer schnell radikalisierten Internetgemeinschaft, deren Mitglieder eine tiefe Ablehnung der demokratischen Verhältnisse in Deutschland vertraten. Die Bundesanwaltschaft stellt klar, dass die Gruppe nicht nur aus Passivität bestand, sondern konkrete Pläne für die Zerstörung der bestehenden Ordnung schmiedete. Die Ideologie der Mitglieder basierte auf einem extremen Hass auf das politische System und einer militanten Abneigung gegen jegliche Formen der pluralistischen Demokratie.

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Geplante Anschläge auf Flüchtlinge

Die Verdachtsmomente gegen die Festgenommenen sind schwerwiegend und umfassen gezielte Pläne für Gewalttaten. Den Ermittlern zufolge sollte eine Flüchtlingsunterkunft in Niedersachsen mit Brandstiftungen angegriffen werden. Darüber hinaus bestand der Vorwurf, dass die Gruppe sogar gezielte Tötungen von Ausländern und politischen Gegnern vorbereitete. Diese extremen Vorhaben dienten dem Zweck, den Staat durch Terror zu schwächen und eine Atmosphäre der Furcht zu verbreiten.

Festnahmen durch Spezialeinheiten

Am Mittwoch führte das Sonderkommando SEK die Operationen gegen die Verdächtigen durch. Festgenommen wurden die Personen Lasse G., Kalle K. und Shawn Z. in mehreren Bundesländern. Die Maßnahmen waren koordiniert und umfassten die Durchsuchung von insgesamt zehn Objekten in verschiedenen Regionen. Rund 70 Polizisten waren im Einsatz, um die Spuren der Gruppe zu sichern und die Tatwaffen sowie digitale Beweismittel zu beschlagnahmen.

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Vorläufige Festnahmen und Geschichte

Bereits im Oktober waren drei mutmaßliche Mitglieder von Terror 18 in Norddeutschland gefasst worden. Diese früheren Festnahmen deuten auf die langjährige Beobachtung und den fortlaufenden Druck der Sicherheitsbehörden auf die Szene hin. Die aktuelle Verhaftung rundet die Ermittlungen ab und schränkt die operative Handlungsfähigkeit der Gruppe weiter ein. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass die verhafteten Jugendlichen zentral für die Planung und Vorbereitung der gewaltsamen Aktionen verantwortlich waren.

Konsequenzen für die Sicherheitslage

Die Zerschlagung von Terror 18 ist ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung des rechtsextremen Terrorismus in Deutschland. Die Sicherheitsbehörden betonen die Notwendigkeit, solchen Gruppen frühzeitig das Handwerk zu legen, bevor es zu tatsächlichen Gewaltverbrechen kommt. Die vorliegenden Erkenntnisse zeigen, wie dangerous die Radikalisierung in digitalen Räumen für die gesellschaftliche Stabilität sein kann. Die Ermittlungen laufen weiter, um weitere Netzwerke und Unterstützer aufzudecken.