Bundes Bundestrainer Julian Nagelsmann informiert Leverkusener über WM-Absage

Bundes Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Leverkusener Spieler Robert Andrich über die Absage für die WM-Teilnahme informiert. Andrich war lange ein fester Faktor im DFB-Team und stand bei der Heim-EM 2024 in jedem Spiel auf dem Platz.

Demnach soll Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) den Leverkusen er bereits persönlich am Telefon informiert haben. Der offizielle WM-Kader wird am Donnerstag bekanntgegeben. Für Andrich ist die Absage der nächste bittere Dämpfer nach einer schwierigen Saison mit Bayer Leverkusen .

Dabei war der Mittelfeld-Abräumer lange ein fester Faktor im DFB-Team und stand bei der Heim-EM 2024 in jedem Spiel auf dem Platz. Nach BILD-Informationen informierte der Nationaltrainer den Leverkusener persönlich telefonisch über die Entscheidung. Die Enttäuschung bei Andrich soll groß gewesen sein – trotzdem richtet der Mittelfeldspieler den Blick bereits wieder nach vorne. Sein großes Ziel bleibt die EM 2028.

Doch in den vergangenen Monaten verlor der Leverkusener offenbar zunehmend an Bedeutung. Beim 1:0 gegen Nordirland im Oktober 2025 durfte Andrich in der WM-Qualifikation noch kurz ran, danach wurde er von Nagelsmann nicht mehr berücksichtigt. Schon bei den WM-Qualifikationsspielen im November sowie den Testspielen im März fehlte der Mittelfeldspieler komplett im Aufgebot. Besonders bitter für den 31-Jährigen: Die Hoffnung auf eine Teilnahme hatte er bis zuletzt nicht aufgegeben.

Nach dem 0:2 gegen Bayern im DFB-Pokal-Halbfinale sagte Andrich bei Sky noch: „Ich habe noch keinen Urlaub gebucht, die Hoffnung stirbt zuletzt.

“ Nagelsmann mit Robert Andrich (31) bei einem Freundschaftsspiel gegen die Ukraine im Rahmen der Vorbereitung auf die Heim-EM 2024 Doch am Ende konnte der Routinier Nagelsmann offenbar nicht mehr überzeugen. Insgesamt absolvierte Andrich bislang 19 Länderspiele für Deutschland





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