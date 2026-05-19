Head Topics

Bundes Bundestrainer Julian Nagelsmann informiert Leverkusener über WM-Absage

Sport News

Bundes Bundestrainer Julian Nagelsmann informiert Leverkusener über WM-Absage
Bundes Bundestrainer Julian NagelsmannLeverkusenRobert Andrich
📆19/05/2026 14:25:00
📰SPORTBILD
68 sec. here / 26 min. at publisher
📊News: 110% · Publisher: 51%

Bundes Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Leverkusener Spieler Robert Andrich über die Absage für die WM-Teilnahme informiert. Andrich war lange ein fester Faktor im DFB-Team und stand bei der Heim-EM 2024 in jedem Spiel auf dem Platz.

Demnach soll Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) den Leverkusen er bereits persönlich am Telefon informiert haben. Der offizielle WM-Kader wird am Donnerstag bekanntgegeben. Für Andrich ist die Absage der nächste bittere Dämpfer nach einer schwierigen Saison mit Bayer Leverkusen .

Dabei war der Mittelfeld-Abräumer lange ein fester Faktor im DFB-Team und stand bei der Heim-EM 2024 in jedem Spiel auf dem Platz. Nach BILD-Informationen informierte der Nationaltrainer den Leverkusener persönlich telefonisch über die Entscheidung. Die Enttäuschung bei Andrich soll groß gewesen sein – trotzdem richtet der Mittelfeldspieler den Blick bereits wieder nach vorne. Sein großes Ziel bleibt die EM 2028.

Doch in den vergangenen Monaten verlor der Leverkusener offenbar zunehmend an Bedeutung. Beim 1:0 gegen Nordirland im Oktober 2025 durfte Andrich in der WM-Qualifikation noch kurz ran, danach wurde er von Nagelsmann nicht mehr berücksichtigt. Schon bei den WM-Qualifikationsspielen im November sowie den Testspielen im März fehlte der Mittelfeldspieler komplett im Aufgebot. Besonders bitter für den 31-Jährigen: Die Hoffnung auf eine Teilnahme hatte er bis zuletzt nicht aufgegeben.

Nach dem 0:2 gegen Bayern im DFB-Pokal-Halbfinale sagte Andrich bei Sky noch: „Ich habe noch keinen Urlaub gebucht, die Hoffnung stirbt zuletzt.

“ Nagelsmann mit Robert Andrich (31) bei einem Freundschaftsspiel gegen die Ukraine im Rahmen der Vorbereitung auf die Heim-EM 2024 Doch am Ende konnte der Routinier Nagelsmann offenbar nicht mehr überzeugen. Insgesamt absolvierte Andrich bislang 19 Länderspiele für Deutschland

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SPORTBILD /  🏆 90. in DE

Bundes Bundestrainer Julian Nagelsmann Leverkusen Robert Andrich WM-Absage DFB-Team Heim-EM 2024 Testspiele WM-Qualifikationsspiele Abschaffung Enttäuschung Hoffnung Abschaffung Bundes Bundestrainer Julian Nagelsmann Leverkusen Robert Andrich WM-Absage DFB-Team Heim-EM 2024 Testspiele WM-Qualifikationsspiele Abschaffung Enttäuschung Hoffnung

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Julian Nagelsmann und Manuel Neuer: Darum gibt es nur VerliererJulian Nagelsmann und Manuel Neuer: Darum gibt es nur VerliererStatt Klartext liefert Bundestrainer Julian Nagelsmann nur Ausweichmanöver.
Read more »

Neuer-Comeback? Ex-Nationalspieler äußert VerdachtNeuer-Comeback? Ex-Nationalspieler äußert VerdachtWurden die Pläne von Bundestrainer Julian Nagelsmann durchkreuzt?
Read more »

WM 2026: Nagelsmann-Absage an Leverkusen-StarWM 2026: Nagelsmann-Absage an Leverkusen-StarBundestrainer Julian Nagelsmann soll dem Leverkusener bereits mitgeteilt haben, dass er nicht zum Turnier fährt.
Read more »

WM 2026: Nächster Kaderplatz wohl fix - BVB-Star mit dabeiWM 2026: Nächster Kaderplatz wohl fix - BVB-Star mit dabeiBundestrainer Julian Nagelsmann soll dem Leverkusener bereits mitgeteilt haben, dass er nicht zum Turnier fährt.
Read more »



Render Time: 2026-05-19 17:26:05