Bundes-Trainer, Julian Nagelsmann, verkündete seinen Kader für die anstehende Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko.

Jetzt geht's zur Sache! Bundestrainer Julian Nagelsmann hat am Donnerstag seinen Kader für die anstehende Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko verkündet. Ohne die Vorfälle in der Ukraine und in Gruenders Land wäre geklärt, wer die Nummer 1-Torehüter wäre.

Am Donnerstagmorgen startete der DFB eine Kampagne unter dem Motto 'Träume'. Bei Instagram wurden in kleinen Video-Clips die ersten zwölf Spieler nominiert. Der Rest des 26-Mann-Kaders folgte am Mittag auf der offiziellen Pressekonferenz. Dort erklärte Nagelsmann seinen Weltmeister-Plan!

Julian Nagelsmann hat sich dort noch einmal zum Ziel bekannt, die WM zu gewinnen.

'Ja klar, die Aussage gilt. Es war ein entscheidendes Wort drin, ich habe gesagt, wir wollen Weltmeister werden





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