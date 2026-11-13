Bundes-Wohnungsbaugesellschaft: Hubertz und KlingBeil starten Projekt mit 1,8 Milliarden Euro

Vizekanzler Lars KlingBeil und Bauministerin Verena Hubertz planen eine staatliche Wohnungsbaugesellschaft mit 1,8 Milliarden Euro Eigenkapital. Das Ziel ist der massive Ausbau des bezahlbaren Wohnraums durch gebündelte Großaufträge und effiziente Modularbauweise, um den städtischen Wohnungsmangel schnell zu bekämpfen.

Die finalen Haushaltsverhandlungen dieser Woche haben einen entscheidenden Durchbruch für das Wohnungsbauprojekt von Vizekanzler Lars KlingBeil und Bauministerin Verena Hubertz gebracht. Beide Politiker der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands haben nun eine klare Einigung erzielt, um die staatliche Initiative zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum voranzutreiben. Der Aufbau einer bundesweiten Wohnungsbaugesellschaft ist damit um ein Wesentliches wahrscheinlicher geworden. Dieses Instrument soll den Bundesstaaten helfen, direkt in den Markt einzugreifen und die akute Knappheit an Wohnungen in deutschen Städten nachhaltig zu bekämpfen.

Finanzierungsstruktur und Startkapital der WBG

Die Bundesregierung hat sich darauf verständigt, der neuen Gesellschaft im kommenden Haushaltsjahr 320 Millionen Euro als Eigenkapital zur Verfügung zu stellen. Für die darauffolgenden beiden Jahre sind jeweils weitere 300 Millionen Euro geplant. Dies führt zu einem insgesamt geplanten Eigenkapitalvolumen von 1,8 Milliarden Euro. Diese Finanzierungssumme geht aus einem gemeinsamen Arbeitspapier der Finanz- und Bauministerien hervor, das der Öffentlichkeit bekannt wurde. Die Struktur soll als GmbH gegründet werden, wobei der Bund die Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent hält. Die verbleibenden 49 Prozent werden von privaten und öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften übernommen.

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Strategie gegen Marktversagen und Kostensteigerungen

Bauministerin Verena Hubertz betonte, dass die Regierung nicht länger abwarten wolle, bis der freie Markt das Problem der hohen Mieten allein löse. Stattdessen packe der Staat dort an, wo der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum am dringendsten ist. Ein zentraler Mechanismus dabei ist die Bündelung von Bauaufträgen. Durch die Bestellung in großen Stückzahlen sollen die Baukosten gesenkt und damit langfristig günstige Mieten ermöglicht werden. Dies bietet nicht nur Entlastung für Mieter, sondern bringt auch neue Aufträge für die Bauwirtschaft und das Handwerk. Die Gesellschaft selbst wird nicht direkt bauen, sondern Grundstücke bereitstellen, Standards definieren und Projekte ausschreiben.

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Kooperation mit Privaten und Kritik der Opposition

Die Union fordert eine schlanke Organisationsstruktur, um die Entstehung eines riesigen staatlichen Immobilienkonzerns zu vermeiden. Jan-Marco Luczak, baupolitischer Sprecher der Union, warnte vor der Gefahr einer Neuen Heimat 2.0. Die neue GmbH soll zunächst nur 30 Mitarbeiter beschäftigen und primär als Finanzierungsvehikel dienen, um privates Kapital mit günstigen Kreditkonditionen zu hebeln. Gleichzeitig wendet sich Hanna Steinmüller von den Grünen gegen den Neuaufbau. Sie fragt, warum nicht bestehende Strukturen wie kommunale Wohnungsunternehmen oder die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben genutzt werden, um schnellere Ergebnisse zu erzielen.

Modulbauweise und langfristige Verwaltung

Die Bundesbaugesellschaft soll gezielt Aufträge für Modulbauten in Fabriken vergeben, um den Wohnungsbau zu beschleunigen. Obwohl es bereits Anbieter für solche vorgefertigten Häuser gibt, fehlte bisher die necessary Skalierung, die sich rentiert. Durch die Absicherung des Staates mit dem Triple-A-Rating kann sich die Gesellschaft günstig finanzieren und diese Kostenvorteile an die Mieter weitergeben. Ob die Wohnungen später von der Bundesgesellschaft verwaltet oder an Projektpartner verkauft werden, ist noch offen. Ein Verkauf ist wahrscheinlich, um die Schuldenbremse neutral zu halten. Bevor die Mittel freigegeben werden, muss Verena Hubertz dem Haushaltsausschuss des Bundestages noch ein detailliertes Konzept vorlegen.