Bundesagentur für Arbeit: Bund erhöht Darlehen für 2027 auf 8,2 Milliarden Euro

Die Bundesagentur für Arbeit erhält 2027 ein um drei Milliarden Euro höheres Bundesdarlehen, insgesamt 8,2 Milliarden Euro. Die Entscheidung fällt im Haushaltsausschuss des Bundestages.

Das Bundesfinanzministerium unter Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (48, SPD) plant für 2027 deutlich mehr Geld für die Bundesagentur für Arbeit (BA). Das bislang vorgesehene Darlehen soll von 5,2 Milliarden Euro auf 8,2 Milliarden Euro steigen. Auslöser ist die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit, die den Bund teuer zu stehen kommt.

Die Bundesagentur für Arbeit benötigt im kommenden Jahr nach eigenen Angaben einen höheren Finanzbedarf als bislang eingeplant. Bereits am Montag hatte eine Sprecherin der BA diesen höheren Finanzbedarf bestätigt und die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit als Grund genannt.

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Darlehen für die Bundesagentur für Arbeit steigt um drei Milliarden Euro

Das geplante Bundesdarlehen für die Bundesagentur für Arbeit wächst für 2027 um drei Milliarden Euro auf insgesamt 8,2 Milliarden Euro. Ursprünglich waren für 2027 lediglich 5,2 Milliarden Euro eingeplant.

Die Zahlen gehen aus einer Bereinigungsvorlage des Bundesfinanzministeriums für die abschließenden Haushaltsberatungen im Bundestag hervor. Das Ministerium begründet die Erhöhung mit der Entwicklung der Lage seit Juli sowie mit der Herbstprognose der Bundesregierung vom Oktober.

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Für den Bundeshaushalt hat das zusätzliche Geld eine Besonderheit. Das Darlehen gilt als sogenannte finanzielle Transaktion und wird deshalb nicht auf die Schuldenbremse angerechnet.

Neue Grundsicherung bringt bislang kaum Entlastung

Die Union wollte mit der Abschaffung des Bürgergelds Milliarden sparen, doch davon ist bislang nichts zu sehen. Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) hatte vor der Einführung Einsparungen in zweistelliger Milliardenhöhe in Aussicht gestellt.

Nach dem Start der neuen Grundsicherung am 1. Juli 2026 fällt die Bilanz ernüchternd aus. Die Kosten lagen in den ersten drei Monaten ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres. Im ursprünglichen Gesetzentwurf waren für 2026 lediglich 86 Millionen Euro weniger Ausgaben veranschlagt, für 2027 nur 69 Millionen Euro.

Mit der Reform sollte die Vermittlung von Arbeitslosen in Jobs schneller gelingen. Wer arbeiten kann, soll stärker zur Aufnahme einer Beschäftigung verpflichtet werden. Wer nicht mitwirkt, muss mit Leistungskürzungen rechnen. Diese Verschärfungen waren vor allem ein Anliegen der Union.

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Haushaltsausschuss entscheidet ab Donnerstag über Änderungen

Über die letzten Änderungen am Haushalt 2027 entscheidet der Haushaltsausschuss des Bundestages ab Donnerstag in seiner Bereinigungssitzung. Grundlage dafür ist die Vorlage des Bundesfinanzministeriums.

Das 1134 Seiten umfassende Dokument wurde am Dienstagabend an die Abgeordneten verschickt. Auch für 2026 muss der Bund der Bundesagentur für Arbeit voraussichtlich mit bis zu neun Milliarden Euro aushelfen, rund 600 Millionen Euro mehr als im Juni angenommen.

Nach den Prognosen der Bundesregierung dürfte sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt auch 2027 kaum verbessern. Die durchschnittliche Zahl der Arbeitslosen wird demnach bei 2,997 Millionen liegen.