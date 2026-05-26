Bundesamt für Verfassungsschutz beendet Scientology-Observation in Deutschland

Das Bundesamt für Verfassungsschutz beendet die gesonderte Beobachtung der Scientology-Organisation nach fast drei Jahrzehnten. Die Begründung: Die umstrittene Bewegung habe "auf Bundesebene in den letzten Jahren an Relevanz verloren".

Die Scientology - Bewegung , die in den 1950er Jahren in den USA gegründet wurde und in Deutschland als Religion sgemeinschaft nicht anerkannt ist, wird nach fast drei Jahrzehnten von dem Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) beobachtet.

Die Begründung: Die umstrittene Bewegung habe "auf Bundesebene in den letzten Jahren an Relevanz verloren". Die jetzige Entscheidung ist dennoch überraschend, zuletzt hatte der Verfassungsschutz Scientology weiter scharf kritisiert. Besonders brisant: Das angestrebte System einer Führung durch eine scientologische Elite sei mit dem Demokratieprinzip unvereinbar. Grundrechte wie Menschenwürde oder freie Entfaltung würden in einer solchen Gesellschaft "ebenso wenig gewährleistet" wie Gleichbehandlung.

Das BfV betont, dass es keine komplette Entwarnung gibt, unabhängig davon werden aber Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, die von diesem Personenpotenzial ausgehen, weiterhin durch den Verfassungsschutz verfolgt werden





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