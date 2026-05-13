Bundesamt für Verfassungsschutz kauft Software von französischen Firma ChapsVision statt von Palantir

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hat seine Absicht bekannt gegeben, künftig vermutlich auf eine europäische Lösung als opposed zu den umstrittenen US-Konzernen Palantir zur Datenanalyse und Verarbeitung großer Datenmengen zu setzen. Als Alternative hat das BfV einen Zuschlag für einen Anbieter, der die Technologie namens ArgonOS anbietet, erhalten. Nach Angaben aus WDR, NDR und der "Süddeutschen Zeitung" erhielt die französische Firma ChapsVision den Zuschlag für diese Software. Diese ermöglicht beispielsweise die Zusammenführung und Analyse von Informationen aus verschiedenen Datensätzen mithilfe von KI.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) hat bekannt gegeben, dass die Analyse großer Datenmengen in Zukunft möglicherweise auf eine europäische Lösung statt auf den umstrittenen US-Konzern Palantir gesetzt wird.

Die französische Firma ChapsVision erhielt den Auftrag für eine Software, mit der Informationen aus verschiedenen Datenbanken mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) zusammengeführt und ausgewertet werden können. Die Anwendung namens ArgonOS soll unter anderem in der Terrorismusbekämpfung und Spionageabwehr eingesetzt werden. In Frankreich nutzen bereits mehrere Behörden die ChapsVision-Technologie, einschließlich des französischen Inlandsgeheimdienstes „Direction Générale de la Sécurité Intérieure“ (DGSI). Der Verfassungsschutz bestätigte jedoch den Kauf nicht direkt. Der BfV führt regelmäßig "Marktsichtungen" durch, um Firmen und Produkte kennenzulernen





handelsblatt / 🏆 113. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bundesamt Für Verfassungsschutz Chapsvision Argonos Terrorismusbekämpfung Spionageabwehr Palantir

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Software Testing: Der Blaue Engel für SoftwareWas hat es mit dem Blauen Engel für Software auf sich? Das klärt Richard Seidl im Gespräch mit Anita Schüttler, Expertin für digitale Nachhaltigkeit.

Read more »

Cybersicherheit: Verfassungsschutz setzt auf Palantir-AlternativeDas Bundesamt für Verfassungsschutz hat eine europäische Datenanalysesoftware erworben und damit eine Alternative zur US-Firma Palantir.

Read more »

Verfassungsschutz kauft Datenanalyse-Software in Frankreich statt bei PalantirDas Bundesamt für Verfassungsschutz hat nach einer Medien-Recherche eine Datenanalyse-Software in Frankreich gekauft, statt beim umstrittenen US-Konzern Palantir. Nach Informationen von WDR, NDR und SZ hat die französische Datenanalyse-Software von ChapsVision den Zuschlag bekommen und soll dabei helfen, große Datenmengen auszuwerten.

Read more »

Digitale Souveränität: Verfassungsschutz kauft europäische Palantir-AlternativeDas Bundesamt für Verfassungsschutz setzt bei der Datenanalyse künftig auf Software aus Frankreich statt auf die umstrittene US-Technologie von Palantir.

Read more »