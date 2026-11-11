Das Arbeitsministerium will mit einem neuen Gesetz die Arbeitsbedingungen ändern: längere Sonntagsarbeit in Bäckereien, lockerere Regelungen für hochovergütete Arbeitnehmer und erweiterte Befristungen bis 2030. Die Maßnahmen stoßen bei Gewerkschaften auf Kritik.

Bernd Schweitzer, Vorsitzender des Bundesarbeitsministerium s, hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der den deutschen Arbeitsmarkt neu strukturieren will. Die geplanten Regelungen reichen von längerer Sonntagsarbeit in Bäckereien und Konditoreien bis hin zur Lockerung des Kündigungsschutzes für Menschen mit hohem Einkommen und einer Ausweitung von Fachkräftesperrungen.

Das Fundament der Reform: Sonntagsarbeit und Befristungen

Ein Kernpunkt des Entwurfs ist die Erlaubnis, in Bäckereien und Konditoreien an Sonntagen bis zu sechs Stunden länger zu arbeiten, wenn die Produktion für diesen Tag bestimmt ist. Auch öffentliche Bibliotheken sollen nun Mitarbeitern an Sonntagen und Feiertagen bis zu sechs Stunden Einsatz anbieten können. Diese Änderungen gelten als Versuch, die Flexibilität für kleine Betriebe zu erhöhen und gleichzeitig die Nachfrage durch Akazienprodukte zu decken.

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Darüber hinaus soll die Möglichkeit geschaffen werden, Arbeitsverträge ohne sachlichen Grund zu befristen - aber nur bis zum Jahr 2030. Während der Gesamtdauer von bis zu vier Jahren ist eine höchstens sechsmalige Verlängerung zulässig. Contractors dürfen also bis zu dieser Zeit immer wieder neu befristet werden, was insbesondere Berufseinsteiger betrifft.

Lockerung des Kündigungsschutzes für Hochovergütete

Ein weiteres Element des Gesetzes konzentriert sich auf Arbeitnehmer mit einem Jahreseinkommen knapp über 180.000 Euro. Für diese Gruppe soll der Kündigungsschutz reduziert und mit dem Ansatz von leitenden Angestellten gleichgestellt werden. Das bedeutet, dass eine Abfindung ohne Begründung ausreichen kann, um das Arbeitsverhältnis zu beenden. Schätzungen zufolge betrifft diese Regelung etwa 0,27 Prozent aller Beschäftigten.

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Die damalige Koalitionspolitik, die von Bundeskanzler Friedrich Merz im Juli 2024 mit der Aussage "Deutschland wieder flottkriegen" vorangetrieben wurde, soll hier in die Tat umgesetzt werden. Seinen Plan zufolge sollten diese Maßnahmen durch die Bundesregierung diskutiert und im Dezember im Kabinett genehmigt werden, bevor der Bundestag schließlich zustimmen kann.

Reaktion der Gewerkschaften und Arbeitgeber

Steffen Kampeter, Geschäftsführer der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände, hält den Entwurf für ein "positives Signal", dass das Arbeitsministerium aktiv wird. Er betont, dass die Maßnahmen dazu dienen sollen, Unternehmen die Einstellung von Arbeitnehmern zu erleichtern und dem Arbeitsmarkt neue Impulse zu geben.

In Kontrast dazu äußerte Vertreterin Anja Piel vom Deutschen Gewerkschaftsbund, dass die geplanten Veränderungen - insbesondere die sachgrundlose Befristung, Sonntagsarbeit und die Lockerung des Kündigungsschutzes - nicht notwendig seien. Sie kritisiert die fehlende Mitbestimmung der Arbeitnehmervertreter in großen Unternehmen und sieht die Reformen als voreingenommen und ungleich.

Auswirkungen für Unternehmen und Beschäftigte

Die vorsichtigere Mitbestimmung soll in großen Unternehmen mit Nutzung der Rechtsform der Europäischen Aktiengesellschaft (SE) verstärkt werden. Da fünf von sechs großen SEs keine paritätische Mitbestimmung anbieten, betrifft diese Regelung etwa 480.000 Beschäftigte. Durch diese gesetzlichen Anpassungen soll die Missbrauchsgefahr von SE-Strukturen reduziert werden.

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Für Arbeitgeber bedeutet die vorgeschlagene Befristungserweiterung eine bessere Flexibilität bei der Personaleinsatzplanung, insbesondere in Bereichen mit schwankender Nachfrage. Für Arbeitnehmer hingegen erhöht sich die Unsicherheit, insbesondere bei hochovergüteten Positionen, die nun schneller gekündigt werden könnten. Gleichzeitig erhalten viele Beschäftigte aber auch mehr Arbeitsschutz am Sonntag.

Das Bundesarbeitsministerium wartet derzeit auf die abschließende Beratungsrunde in der Regierung. Sobald im Dezember die Bundesregierung die Reform annimmt und der Bundestag sie verabschiedet, könnten die neuen Regelungen bereits im Verlauf des Jahres 2025 ihre Wirkung entfalten. Stakeholder auf beiden Seiten sind daher eng in die noch offenen Diskussionsphase eingebunden, um die Balance zwischen Wirtschaftsforderungen und Arbeitnehmerrechten festzulegen.