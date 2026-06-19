Bundesbank-Studie: Bargeld verliert im Alltag weiter an Bedeutung

Eine aktuelle Untersuchung der Bundesbank zeigt, dass erstmals mehr alltägliche Einkäufe in Deutschland bargeldlos als bar bezahlt werden. Der Trend betrifft alle Altersgruppen, besonders junge Menschen. In einigen Bereichen wie Gastronomie oder bei Behörden wird Bargeld häufig nicht akzeptiert.

Cash in der Tasche? Eine Untersuchung der Bundesbank beleuchtet, wo bargeldlose Bezahlmethoden im Alltag zunehmend die Oberhand gewinnen und wo es nach wie vor ratsam ist, Scheine und Münzen dabei zu haben.

Die Situation an Supermarkt- und Tankstellenkassen in Deutschland hat sich deutlich gewandelt: Erstmals wurden im Jahr 2025 mehr alltägliche Einkäufe bargeldlos als mit Bargeld getätigt. Die Bundesbank, die regelmäßig das Zahlungsverhalten der deutschen Bevölkerung analysiert, hat für die aktuelle Studie über 6000 Personen telefonisch und online befragt.

Zudem führten die Teilnehmenden mehrere Tage lang ein Zahlungstagebuch, in dem sie Transaktionen an Ladenkassen, im Online-Handel, an Privatpersonen, Behörden und wohltätige Organisationen erfassten. Auf diese Weise wurden rund 18.500 Zahlungen mit einem Gesamtwert von mehr als 800.000 Euro dokumentiert. Das Ergebnis: Nur noch 45 Prozent dieser Zahlungen wurden bar durchgeführt, 55 Prozent bargeldlos, bevorzugt mit Debitkarten, aber auch mit mobilen Bezahlverfahren, Kreditkarten, Lastschriften oder Überweisungen.

Betrachtet werden dabei ausschließlich einmalige Zahlungen; Abonnements, Verträge und Daueraufträge, die ohnehin digital ablaufen, bleiben unberücksichtigt. Der Trend zum bargeldlosen Bezahlen setzt sich damit fort, wie der Vergleich mit früheren Erhebungen zeigt: 2023 lag der Barzahlungsanteil noch über 50 Prozent, und vor der Corona-Pandemie im Jahr 2017 entfiel sogar fast drei Viertel der Alltagszahlungen auf Bargeld. Der Wandel betrifft alle Altersgruppen, wird jedoch insbesondere von jüngeren Menschen vorangetrieben.

Bei den 25- bis 34-Jährigen sank der Barzahlungsanteil innerhalb von zwei Jahren von 37 auf 28 Prozent. Auch bei den über 65-Jährigen ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen: von 64 auf 57 Prozent. In verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens ist Bargeld bereits seltener anzutreffen. An Tankstellen liegt der Barzahlungsanteil bei nur noch 30 Prozent, bei größeren Anschaffungen bei 32 Prozent.

Im täglichen Einzelhandel hat bargeldloses Zahlen mittlerweile die Mehrheit erreicht - der Anteil der Barzahlungen ist auf 48 Prozent gefallen (2023: 54 Prozent), wobei die zunehmende Verbreitung von Self-Checkout-Kassen eine Rolle spielt. Ähnlich entwickelt sich die Situation bei Lieferdiensten, wo der Barzahlungsanteil von 61 auf 55 Prozent sank, sowie bei Freizeitaktivitäten, mit einem Rückgang von 63 auf 54 Prozent.

Die letzte große Bastion des Bargelds sind nach wie vor Märkte, Straßenverkäufe und Flohmärkte, wo fast neun von zehn Transaktionen bar abgewickelt werden. Obwohl Bargeld in vielen Situationen noch akzeptiert wird, gibt es zunehmend Orte, an denen es nicht möglich ist, mit Scheinen und Münzen zu zahlen. In fünf Prozent der Fälle wurde laut Studie Bargeld schlicht abgelehnt. Dies kann in Großstadtcafés, an Kinokassen oder Parkscheinautomaten vorkommen.

In der Gastronomie war Barzahlung in jedem zehnten Fall nicht möglich. Besonders auffällig ist die Situation beim Staat: Bei Zahlungen an Behörden konnte nur in etwa der Hälfte der Fälle bar gezahlt werden. Gleichzeitig existieren nach wie vor Orte, an denen man ohne Bargeld nicht auskommt





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