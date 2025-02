Bundesbank Verluste, Inflation und der Börsentag 2025

Der Artikel beleuchtet die aktuellen Herausforderungen der Bundesbank, die zu Verluste führen und die Möglichkeit der Nutzung der Goldreserven. Es werden auch die Ursachen des Inflationsanstiegs im Januar und die politische Landschaft mit Blick auf die bevorstehende Bundestagswahl diskutiert. Der Artikel befasst sich zudem mit dem internationalen Börsenjahr 2025 und bietet Informationen zum Börsentag in Frankfurt.

Eine ausschüttungsfähige Gewinnauszahlung wird es in den kommenden Jahren nicht geben, da die Verluste zunächst bilanzierungstechnisch berücksichtigt werden müssen. Die Frage ist, warum die Bundesbank überhaupt Verluste macht und wie man die umfangreichen Gold reserven, idealerweise ohne den Verkauf des Gold es, anzapfen könnte. Die Regierung schiebt den Inflation sanstieg im Januar auf die Biden-Administration. Einige Analysten richten ihren Fokus auf den Notenbankchef Powell.

Beides ist jedoch falsch. Aktuelle Fragen rund um das Thema Geldanlage werden am 15. Februar im Kap Europa in Frankfurt beantwortet. Bei kostenlosem Eintritt bieten Interessierte von 9:30 bis 16:00 Uhr wieder aktuelle Informationen rund um das Thema Geldanlage, Finanzen & Börse. Auf die Besucher warten Vorträge mit hochkarätigen Referenten und natürlich eine umfangreiche Ausstellung von Unternehmen aus der Finanzbranche. Wie wird das Börsenjahr 2025 aussehen? Die zweite Amtszeit von Donald Trump, Neuwahlen in Deutschland und weltweite Konflikte beeinflussen die Finanzmärkte. Wo bieten sich derzeit attraktive Anlagemöglichkeiten? Der Börsentag gibt Antworten, liefert Informationen aus erster Hand und natürlich auch wieder die Möglichkeit zum persönlichen Austausch. Mit vielen namhaften Ausstellern und 5 Vortragsbereichen erwartet Sie wieder ein breites Spektrum an Wissen zu Aktien, Anleihen und Rohstoffen - aber auch zu Derivaten, Kryptos und Immobilien. Ob erfahrener Trader oder Börseneinsteiger – hier ist für jeden Wissensstand etwas dabei. Freuen Sie sich auf Robert Halver, Edda Vogt, Mick Knauff, Alfred Maydorn, Thomas Timmermann und viele andere. Alle Informationen zum Börsentag wie Vortragsprogramm, Anmeldung und Anfahrt finden Sie hier! Die Bundestagswahl steht unmittelbar bevor, am 23. Februar wird der neue Bundestag gewählt. Alles deutet darauf hin, dass die nächste Regierung unionsgeführt sein wird





Börsentag Frankfurt 15.02.2025
Besuchen Sie uns auf dem Börsentag in Frankfurt am Main Wir laden Sie herzlich zu unserem nächsten Anlegertag am 15.02.2025 ein. Wenn Sie in Frankfurt am Main oder Umgebung wohnen, nutzen Sie doch gerne die Gelegenheit, uns persönlich kennenzulernen und sich über spannende Anlagelösungen zu informieren.

