Bundesbank warnt vor Iran-Krieg als Wachstumsbremse: Deutsche Wirtschaft in der Krise

Die Bundesbank hat ihre Wachstumsprognose für Deutschland deutlich gesenkt und macht den Iran-Krieg sowie explodierende Energiepreise für die gedrückte Konjunktur verantwortlich. Die Inflation bleibt hoch, die Unsicherheit ist groß.

Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland steht unter erheblichem Druck, wie die jüngste Prognose der Bundesbank zeigt. Für das Jahr 2026 wird das Bruttoinlandsprodukt ( BIP ) nur um magere 0,5 Prozent wachsen, statt der im Dezember noch erwarteten 0,6 Prozent.

Für 2027 hat die Notenbank ihre Prognose nahezu halbiert: von 1,3 auf nur noch 0,8 Prozent. Zwar hofft Bundesbank-Präsident Joachim Nagel, dass die deutsche Wirtschaft mittelfristig wieder an Fahrt gewinnen kann, getragen von sinkenden Energiepreisen, einer anziehenden Weltwirtschaft und staatlichen Investitionen. Doch im Moment lasten massive Belastungen auf der heimischen Wirtschaft. Explodierende Energiepreise fressen die Kaufkraft der privaten Haushalte auf, während Unternehmen mit anhaltenden Lieferengpässen und einer schwachen Nachfrage kämpfen.

Die Inflation wird in diesem Jahr auf 2,9 Prozent steigen und soll erst 2028 wieder unter die 2-Prozent-Marke fallen. Bundesbank-Chef Nagel warnte zudem vor einer außergewöhnlich hohen Unsicherheit für die gesamtwirtschaftliche Prognose. Die geopolitische Lage mache jede Vorhersage zu einem Vabanquespiel. Als unmittelbarer Auslöser dieser wirtschaftlichen Verunsicherung gelten die Eskalation im Nahen Osten.

Die USA und Israel hatten am 28. Februar mit koordinierten Luftangriffen eine militärische Auseinandersetzung mit dem Iran begonnen. Teheran reagierte umgehend mit Raketen- und Drohnenangriffen, was zu einer weiteren Verschärfung der bereits angespannten regionalen und globalen Sicherheitslage führte. Diese Entwicklung hat nicht nur unmittelbare humanitäre und politische Folgen, sondern wirkt sich auch erheblich auf die Weltwirtschaft aus, insbesondere auf exportabhängige Länder wie Deutschland.

Die combination aus geopolitischer Krise, volatilem Energiemarkt und strukturellen Schwächen in der deutschen Industrie hat zu einer düsteren Wirtschaftsaussicht geführt. Die Bundesbank unterstreicht in ihrer Prognose, dass die derzeitigen Herausforderungen nur langsam überwunden werden können. Die Abhängigkeit von stabilen Energiepreisen und globalen Lieferketten ist für den Standort Deutschland von entscheidender Bedeutung. Solange die geopolitischen Risiken hoch bleiben und die Inflation über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank liegt, wird die Konsum- und Investitionsbereitschaft im Inland gedämpft bleiben.

Die politischen Entscheidungsträger in Berlin und Brüssel sind daher gefordert, Maßnahmen zu ergreifen, die die Resilienz der Wirtschaft stärken und die Kosten der Energiewende sozialverträglich gestalten, um den langfristigen Wohlstand zu sichern





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