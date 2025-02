Bundesbauministerin Geywitz diskutiert mit Fachleuten über Zukunft des Wohnungsbaus in Paderborn

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) besuchte Paderborn und diskutierte mit Fachleuten aus der Bauwirtschaft, Sozialen Einrichtungen und der Politik über die Herausforderungen und Chancen des Wohnungsbaus. Themen wie die Steigerung der Bauproduktivität, die Lebenszyklusanalyse und die Bedeutung von Fördergeldern standen im Fokus.

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) hat sich am 19. Oktober 2023 in Paderborn mit Fachleuten zum Thema Wohnen getroffen. Die Veranstaltung, organisiert vom SPD-Kreisverband Paderborn , im Hotel Aspethera, brachte Architekten, Baufirmeninhaber, Immobilienberater, Vertreter von sozialen Einrichtungen und Privatpersonen zusammen. Moderator Burkhard Blienert, SPD-Bundestagsmitglied und Beauftragter der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen, leitete die Diskussion.

Paderborner Architekt Carsten Scherhans betonte die Bedeutung des Planziels von 400.000 neuen Wohnungen jährlich, das von der Ampel-Koalition angestrebt wurde. Scherhans erinnerte an die Schwierigkeiten, dieses Ziel bereits 2022 oder 2023 zu erreichen, und fragte Geywitz nach drei Schlagworten, wie sie sich die Zukunft des Wohnungsbaus vorstellt. Geywitz betonte, dass die Produktivität gesteigert werden müsse, um die Zahl der jährlich gebauten Wohnungen zu erhöhen.Die Ministerin plädierte für einen Perspektivwechsel im Bauwesen. Sie kritisierte die Fokussierung auf Energieeffizienz und schlug stattdessen den Ansatz einer Lebenszyklusanalyse vor. Geywitz hob die Vorteile modularer und systematischer Bauweisen hervor und erinnerte an die Erfolge der Bundesrepublik in den 1970er-Jahren, als bis zu 700.000 Wohnungen jährlich gebaut wurden. Scherhans berichtete von den Herausforderungen im Förderwesen, da die Fördermittel dreifach überzeichnet seien. Franz-Josef Henze, Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion in Paderborn, hervorhob die Bedeutung von Fördergeldern für die Umwandlung von ehemaligen militärischen Flächen in Wohngebiete in der Stadt.





Wirtschaft Bauwesen WOHNEN BAUWESEN GEYWITZ FÖRDERUNG MODULARBAU PRODUKTIVITÄT PADERBORN

