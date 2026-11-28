Bundesbauministerin Verena Hubertz warnt vor den Folgen einer Vergesellschaftung in Berlin. Sie fordert ein bundesweites Regelwerk, da die Linke große Konzerne enteignen will.

Bundesbauministerin Verena Hubertz hat sich scharf gegen die Pläne der Linken in Berlin gewehrt, Wohnungen großer privater Immobilienkonzerne zu vergesellschaften. Die SPD-Politikerin verteidigte das Vorhaben der Bundesregierung, hohe rechtliche Hürden aufzustellen, um eine solche Enteignung zu erschweren. Sie warnte davor, dass die Ankündigung solcher Maßnahmen bereits jetzt zu erheblicher Zurückhaltung im Wohnungsbau führt. Diese Kritik richtete sich im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung direkt an die politischen Initiativen in der Hauptstadt.

Koalitionsausschuss beschließt bundesweites Regelwerk

Hubertz unterstrich die Notwendigkeit einer einheitlichen gesetzlichen Basis auf Bundesebene. Sie befürwortete die Entscheidung des Koalitionsausschusses, der einen bundeseinheitlichen Rahmen für solche Fälle verlangt. Demnach müssen vor einer möglichen Vergesellschaftung sämtliche anderen politischen und administrativen Maßnahmen erschöpft sein. Nur wenn kein anderer Weg mehr besteht, darf eine Enteignung geprüft werden. Dieses Vorgehen soll verhindern, dass Bundesländer alleinige Lösungen finden, die den bundesweiten Rechtsrahmen aushöhlen könnten.

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Die Initiative für dieses bundesweite Regelwerk ging ursprünglich von der Union aus. Die politische Verantwortung für die konkrete Ausarbeitung liegt nun beim Bundesinnenministerium, das von der CSU geführt wird. Hubertz verwies dabei auch auf verfassungsrechtliche Grundlagen. Die Vergesellschaftung ist im Artikel 15 des Grundgesetzes verankert. Sie betonte, dass die Sozialdemokratie sowie die Väter und Mütter des Grundgesetzes hart für diese Bestimmung gekämpft hätten. Entziehungen von Eigentum seien im Land bereits alltäglich, etwa für den Bau von Straßen oder neuen Bahnstrecken.

Verena Hubertz warnt vor Ignoranz gegenüber Berliner Mehrheiten

Die Ministerin mahnte jedoch ab, die politische Debatte in Berlin zu ignorieren. Sie betonte, dass die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner in einem Volksentscheid klar für eine Vergesellschaftung gestimmt habe. Hinter dieser Entscheidung stehe eine berechtigte Angst der Bevölkerung sowie eine reale Notlage im Wohnungsmarkt. Diese sozialen Spannungen müssten von der Bundesregierung ernst genommen werden. Eine pauschale Ablehnung oder Bagatellisierung der Situation sei politisch unverantwortlich und würde die Ursachen des Problems nicht lösen.

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Gleichzeitig erklärte Hubertz, dass eine bloße Vergesellschaftung keine Lösung der Wohnungsnot darstelle. Wenn lediglich der Eigentümer im Grundbuch wechsle, werde keine einzige weitere Wohnung geschaffen. Mit den Milliardenbeträgen, die das Land Berlin für den Erwerb der Wohnungen aufwenden müsste, ließen sich stattdessen ganze Stadtteile neu bauen. Diese Alternative halte sie für einen sinnvollen und effektiveren Umgang mit den verfügbaren finanziellen Mitteln und den dringend benötigten Wohnraum.

Politische Gespräche in Berlin und Gesetzesvorhaben der Union

In Berlin führen die Parteien Linke, Grüne und SPD derzeit Koalitionsgespräche. Laut den Absprachen bei den Sondierungen sollen die Wohnungen großer privater Immobilienkonzerne vergesellschaftet werden. Dies bedeutet im Klartext, dass das Eigentum gegen eine Entschädigung an die öffentliche Hand übergeht. Den Unternehmen soll jedoch ein Grundbestand von 10.000 Wohnungen verbleiben. Dieser Kompromiss soll im neuen Bündnis umgesetzt werden, um den politischen Forderungen der Linken Rechnung zu tragen.

Als Reaktion auf diese Entwicklungen hatte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU ein entsprechendes Gesetz in Aussicht gestellt. Dieses Gesetz soll die Vergesellschaftung von Wohnungen strikt an den Verkehrswert koppeln. Eine Enteignung ist danach nur dann zulässig, wenn der Landesgesetzgeber nachgewiesen hat, dass alle anderen Mittel wie die Wohnungsbauförderung bereits ausgeschöpft wurden. Die Ausarbeitung dieses Gesetzentwurfs erfolgt gemeinsam durch die Ressorts Innen, Justiz und Bau.