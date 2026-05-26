Bundesbildungsministerin will sich messbare Ziele für Verbesserungen im Bildungswesen setzen

Bundesbildungsministerin Karin Prien will sich messbare Ziele für Verbesserungen im deutschen Bildungswesen setzen. Sie hält es für möglich, diese Ziele zu erreichen, wenn man die Ressourcen ganz gezielt auf diese Ziele konzentriert.

Bundesbildungsministerin Karin Prien will sich messbare Ziele für Verbesserungen im deutschen Bildungswesen setzen. Sie hält es für möglich, diese Ziele zu erreichen, wenn man die Ressourcen ganz gezielt auf diese Ziele konzentriert.

Der neue 'Kinderreport' des Deutschen Kinderhilfswerks zeigt, dass beide Gruppen, Erwachsene und Kinder, Reformen und mehr Geld für das Bildungssystem wünschen. Die Umfrage legt nahe, dass Bildungschancen in Deutschland verbessert werden können, indem man zusätzliches Personal an Schulen und Kitas einsetzt, einheitliche Bildungsstandards einführt und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Bildungseinrichtungen stärkt. Die Kinder und Jugendlichen wünschen sich kostenlose Kitas, Schulen und Unterrichtsmaterial, ähnliche Regeln für alle Schulen und eine schnellere Integration geflüchteter Kinder in die Schule.

Die Ergebnisse der Umfrage sehen Bundesbildungsministerin Karin Prien als Rückendeckung für mehr Investitionen in das Bildungssystem. Sie betont, dass das Bildungssystem jungen Menschen ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen, den Mangel an Fachkräften ausgleichen und die Demokratie sichern kann





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