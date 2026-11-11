Bundesdeutscher Eishockey-Bund lehnt russische U20-Teilnahme ab

Der DEB und sieben Verbände weigern sich, Russland bei der U20-Weltmeisterschaft in Kanada zuzulassen. Das Urteil des IGMS zieht Auswirkungen auf die heimische WM 2027.

Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) hat im Sportausschuss des Bundestags erklärt, dass Russland nicht an der U20-Weltmeisterschaft in Kanada teilnehmen darf, obwohl die IIHF den russischen Teams wiedererlaubt hat. Frank Lutz, DEB‑Vorstandschef, stellte klar, dass Frankreich und mindestens sechs weitere Verbände den neuen Spielplan nicht unterzeichnet haben.

Entschieden: Spielplan abgelehnt

Der Spielplan wurde von der IIHF geändert, damit Russland den Platz von Norwegen übernehmen kann. Die Unterschrift der Verbände ist jedoch Voraussetzung für die Teilnahme. Daher hat der DEB die Einholung der Unterschriften für den geänderten Plan bis jetzt verweigert.

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Rechtlicher Hintergrund und internationaler Druck

Das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs Cas aus Ende Oktober verlangte, dass russische Eishockey‑Teams wieder an internationalen Wettbewerben teilnehmen. Die IIHF reagierte darauf, indem sie Russland zur U20‑Auswahl einrückte und den Spielplan änderte. Der DEB nutzt nun die Spielplanänderung als Argument, um Russland gegenüber der IIHF zu blockieren.

Auswirkungen auf die heimische WM 2027

Vom 14. bis 30. Mai 2027 findet die Junioren‑Eishockey‑WM in Düsseldorf und Mannheim statt. Bereits knapp 250.000 Tickets sind vergriffen. Erläutert hat Lutz, dass ein Boykott der russischen Teams ein erhebliches finanzielles Risiko für den DEB bedeutet, weil Fans ihr Geld zurückfordern könnten. Das Tor zur Heim‑WM könnte damit "ad absurdum" führen.

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Politische Reaktionen und mögliche Lösungen

Die Bundesregierung arbeitet mit dem DEB und dem Deutschen Olympischen Sportbund zusammen, um Russlands Teilnahme endgültig zu verhindern. Eine Maßnahme wäre ein erneuter Ausschluss durch die IIHF. Premierminister Mark Carney aus Kanada hat bereits angekündigt, russischen Teams keine Visa auszstellen zu wollen. Die Debatte dreht sich nun um die Integrität des Wettbewerbs und mögliche Konsequenzen für die beteiligten Nationalverbände.

Fazit: Deutscher Widerstand bleibt stark

Frank Lutz betont, dass weitere Verzögerungen nicht vorstellbar seien. Der DEB hat deutlich gemacht, dass ein Boykott - trotz möglicher Kontrolle der Visa - ein unerträgliches Risiko für den Sportbund und dessen Fans darstellt. Der Widerstand gegen die Rückkehr russischer Mannschaften auf die internationale Bühne bleibt stärker als je zuvor.