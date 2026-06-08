Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (48, SPD) kämpft in der ARD-Arena mit der Hitze und beantwortet Bürgerfragen. Er spricht von Herausforderungen, räumt Probleme ein und warnt davor, das Land schlechtzureden. Seine Antworten sind oft vage. Klingbeil betont, dass es Missbrauch der Sozialsysteme gibt und dass es stärkere Initiativen gegen Schwarzarbeit braucht. Er führt an, dass die Wirtschaft in der Dauerkrise stecke, da die deutsche Erfolgsformel in Luft aufgelöst ist. Klingbeil plädiert für eine Wirtschafts-Watschen und kritisiert die Automobilindustrie, die nicht viel früher auf Elektromobilität gesetzt hat. Trotz der Hitze im Studio zeigt er jetzt Kante und benennt den Kriegstreiber.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (48, SPD ) kämpft in der ARD-Arena mit der Hitze und beantwortet Bürgerfragen . Er spricht von Herausforderungen , räumt Probleme ein und warnt davor, das Land schlechtzureden.

Seine Antworten sind oft vage. Klingbeil betont, dass es Missbrauch der Sozialsysteme gibt und dass es stärkere Initiativen gegen Schwarzarbeit braucht. Er führt an, dass die Wirtschaft in der Dauerkrise stecke, da die deutsche Erfolgsformel in Luft aufgelöst ist. Klingbeil plädiert für eine Wirtschafts-Watschen und kritisiert die Automobilindustrie, die nicht viel früher auf Elektromobilität gesetzt hat.

Trotz der Hitze im Studio zeigt er jetzt Kante und benennt den Kriegstreiber





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