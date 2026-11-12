Bundesfinanzminister Lars Klingbeil streicht Autobahn-Etats

Das Bundesfinanzministerium senkt die Mittel für die Autobahn GmbH drastisch. Die Konsequenzen führen zu Konflikten im Bundestag und bei Koalitionspartnern.

Das Bundesfinanzministerium unter der Leitung von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat im Vorfeld der Fertigstellung des Bundeshaushalt s für das nächste Jahr tiefgreifende Einschnitte im Verkehrsetat vorgenommen. Anders als in früheren Jahren, wo lediglich kleinere Summen verschoben wurden, reduziert Klingbeil das Budget der bundeseigenen Autobahn GmbH um knapp zwei Milliarden Euro. Diese drastische Kürzung betrifft speziell die für das kommende Jahr geplanten Investitionen, die von ursprünglich 4,3 Milliarden Euro auf nunmehr 2,3 Milliarden Euro gesenkt werden.

Massive Kürzungen im Verkehrsministerium

Die Auswirkungen dieser Haushaltsentscheidung sind strukturell und langanhaltend. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil streicht nicht nur die Mittel für das aktuelle Jahr, sondern passt auch die sogenannten Verpflichtungsermächtigungen an. Dabei werden festgehaltene Mittel in Höhe von 5,5 Milliarden Euro kürzlich entfernt. Insgesamt wird der Bund damit in den kommenden Jahren deutlich weniger finanzielle Ressourcen für den Erhalt und Ausbau der Bundesfernstraßen bereitstellen. Diese Tendenz zur Haushaltskonsolidierung im Verkehrsbereich wird sich also fortsetzen und die Planungssicherheit für Infrastrukturprojekte erheblich einschränken.

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Parlamentarische Widerstände in der SPD

Das Vorgehen von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat innerhalb der eigenen SPD-Fraktion im Bundestag erheblichen Ärger ausgelöst. Die verkehrspolitische Sprecherin Isabel Cademartori kritisiert, dass durch den aktuellen Haushaltserentwurf effektiv ein Gesetz vorweggenommen werde, das vom Parlament noch nicht beschlossen wurde. Isabel Cademartori betonte gegenüber dem Tagesspiegel, dass sie sich nicht unter Druck setzen lassen wolle und deshalb aktuell keine Garantie dafür geben kann, dass die Autobahn GmbH bereits zum 1. Januar Kredite aufnehmen kann. Die Koalitionäre streiten darüber, ob Infrastruktur mit Steuern finanziert oder über Schulden getragen werden soll.

Strategische Differenzen bei der Finanzierung

Hinter den Konflikten um die Kreditfinanzierung stehen unterschiedliche strategische Ziele der Fraktionen. Während die SPD-Abgeordneten im Bundestag grundsätzlich nicht gegen die Aufnahme von Krediten für den Autobahnausbau sind, die durch die Einnahmen der Lkw-Maut refinanziert werden sollen, gibt es wichtige Bedingungen. Isabel Cademartori und ihre Kollegen in der Arbeitsgruppe Verkehr forderten zuvor fest zugesicherte Mittel für die Schiene analog dazu. Sie wollten der Kreditfinanzierung für Autobahnen nur zustimmen, wenn die Union fest zusagt, für die Eisenbahn einen Schienenfonds einzurichten. Der aktuelle Entwurf von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil durchkreuzt nun diese Verhandlungsstrategie.

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Grüne warnen vor politischer Erpressung

Auch von Seiten der Grünen-Haushälterin Paula Piechotta trifft die Kritik die Regierungspolitik hart. Paula Piechotta wirft Bundesfinanzminister Lars Klingbeil eine Erpressung des Bundestages vor. Nach ihrer Einschätzung ist der Verkehrsetat bereits durch die Einrichtung des Sondervermögens geschrumpft, und nun streiche Klingbeil noch einmal mehr als sieben Milliarden aus den Investitionsmitteln für die Straße, um seine Haushaltslöcher zu stopfen. Paula Piechotta spricht von politischer Geiselnahme, da die Abgeordneten gezwungen würden, den Vorschlag zur Kreditfinanzierung durch das Parlament zu bringen, sonst müssten viele Bauprojekte im nächsten Jahr gestoppt werden.

Bundesrechnungshof mahnt zur Vorsicht an

Neben den politischen Reaktionen meldet sich auch die fachliche Prüfung zu Wort. Der Bundesrechnungshof hat den Gesetzentwurf von Verkehrsminister Steffen Bilger bereits als nicht entscheidungsreif eingestuft. In einem Bericht an den Haushaltsausschuss warnte der Bundesrechnungshof, dass die geplante Reform langfristig kein zusätzliches Geld für den Straßenbau bringe, sondern zusätzliche Kosten verursache. Zudem werde die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse durch die Verlagerung von Schulden auf die Autobahn GmbH weiter geschwächt. Der Bundesrechnungshof warnt vor negativen Effekten auf die öffentlichen Haushalte durch die Umsatzsteuerpflicht der Autobahn GmbH.

Umweltverbände und Kanzler fordern Umsetzung

Jens Hilgenberg, Leiter Verkehrspolitik beim BUND, kritisiert das Drohszenario über den Stopp geplanter Autobahnprojekte, das der Kritik an den hohen Kreditkosten entgegengehalten wird. Jens Hilgenberg fordert eine Überarbeitung des Gesetzentwurfs und betonte, dass ein Gesetz ohne Kreditobergrenze und Festschreibung der Mittelverwendung für die Sanierung maroder Brücken und Straßen nicht verabschiedet werden darf. Parallel dazu hat Bundeskanzler Friedrich Merz Verkehrsminister Steffen Bilger aufgefordert, die weitgehende Kreditfinanzierung des Autobahnausbaus möglichst rasch umzusetzen, um die Verkehrsinfrastruktur zu sichern.