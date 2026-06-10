Bundesfinanzministerium warnt vor gefälschten Schreiben

Das Bundesfinanzministerium hat eine Warnung ausgesprochen, nachdem es zu einer Reihe von Betrugsversuchen gekommen ist. Die Täter verschicken gefälschte Schreiben, die angeblich von der Bundeskasse stammen, und fordern die Empfänger auf, Zahlungen zu leisten. Das Ministerium warnt jedoch davor, auf diese Schreiben zu reagieren, da sie sich um eine Fälschung handelt.

Ein Brief mit dem Logo des Bundesfinanzministerium s im Briefkasten kann schnell für Unruhe sorgen. Besonders dann, wenn darin mehrere Hundert Euro gefordert werden. Doch genau davor warnt das Ministerium aktuell: Hinter solchen Schreiben stecken Betrüger.

Wer eine Zahlung leisten soll, um eine angebliche Kontosperrung aufzuheben, sollte auf keinen Fall überweisen. Die Täter verschicken ein Schreiben mit dem Titel "Formal Notice of Final Statutory Tax Clearance Requirement and Reinstatement Assurance". Der Brief wirkt offiziell, ist in einem seriösen Stil verfasst und trägt sogar das Logo des Finanzministeriums. Nach Angaben des handelt es sich dabei jedoch um eine Fälschung.

Ziel der Kriminellen ist es, Empfänger zur Zahlung von 550 Euro zu bewegen. Angeblich soll damit eine Sperrung des Bankkontos aufgehoben werden. Das Bundesfinanzministerium weist außerdem auf weitere Betrugsversuche hin. So kursieren Werbeanzeigen und Nachrichten, in denen Bundesfinanzminister Lars Klingbeil angeblich Anlagemöglichkeiten empfiehlt.

Auch Schreiben rund um Trading-Geschäfte, die Zahlungen zugunsten der Bundeskasse verlangen, sind gefälscht. Gleiches gilt laut BMF für E-Mails im Namen des Bundeszentralamts für Steuern. So sollten Betroffene reagieren: Wer ein solches Schreiben erhält, sollte weder Geld überweisen noch persönliche Daten oder Bankinformationen weitergeben. Wer Zweifel hat, sollte laut BMF über die offiziellen Kontaktwege des Ministeriums nachfragen.

Wurden bereits Daten übermittelt, sollte umgehend die eigene Bank informiert werden. Laut Polizei verlangen Behörden sowie Institutionen wie IWF, Europäische Zentralbank oder AMLA grundsätzlich keine Gebühren von Bürgern.

Außerdem versenden Finanzämter keine unaufgeforderten SMS, WhatsApp-Nachrichten oder E-Mails. Offizielle Schreiben werden in der Regel per Post zugestellt. Das Ministerium mahnt daher dazu, sich immer auf offizielle Wege zu verlassen, um sicherzustellen, dass man mit den richtigen Behörden in Kontakt steht. Nur so kann man sicherstellen, dass man nicht Opfer eines Betrugs wird.

Die Polizei bittet daher alle Bürger, aufmerksam zu sein und sich nicht von solchen Schreiben beeinflussen zu lassen. Es ist wichtig, dass man sich immer an die offiziellen Kanäle wendet, um sicherzustellen, dass man nicht Opfer eines Betrugs wird. Die Behörden arbeiten daran, die Betrüger zu identifizieren und zu verfolgen. Bis dahin ist es wichtig, dass man sich an die offiziellen Wege hält und nicht von solchen Schreiben beeinflusst wird.

Die Polizei bittet alle Bürger, aufmerksam zu sein und sich nicht von solchen Schreiben beeinflussen zu lassen. Es ist wichtig, dass man sich immer an die offiziellen Kanäle wendet, um sicherzustellen, dass man nicht Opfer eines Betrugs wird. Die Behörden arbeiten daran, die Betrüger zu identifizieren und zu verfolgen. Bis dahin ist es wichtig, dass man sich an die offiziellen Wege hält und nicht von solchen Schreiben beeinflusst wird.





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