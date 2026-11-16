Bundesförderung für Denkfabrik Republik21 gestrichen

Die staatliche Förderung der liberal-konservativen Denkfabrik Republik21 endet vorzeitig. Kritik an der NGO-Verteilungspolitik von FDP und Schröder.

Die staatliche finanzielle Unterstützung für die Denkfabrik Republik21 in Deutschland ist offiziell beendet. Dies teilte die frühere CDU-Familienministerin und Mitgründerin der Organisation, Kristina Schröder, nach einer Entscheidung des Haushaltsausschuss es mit. Die Förderung, die ursprünglich als Übergangslösung geplant war, endet bereits nach einem Jahr statt wie anfangs für mehrere Jahre vorgesehen.

Finanzstopp nach knapp einem Jahr

Kristina Schröder bestätigte die beabsichtigte Kürzung der Mittel. Sie betonte, dass der Ausschuss klar Stellung bezogen habe und die einzige liberal-konservative Denkfabrik des Landes die staatliche Unterstützung verliert. Für das laufende Jahr 2025 waren ursprünglich 250.000 Euro eingeplant gewesen. Der ursprüngliche Plan der schwarz-roten Koalition sah vor, die Förderung bis 2029 schrittweise auf 500.000 Euro pro Jahr zu erhöhen. Dieses Volumen wird nun nicht mehr erreicht.

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Die Begründung für den vorzeitigen Ausstieg liegt in der historischen Ausrichtung der Mittel. Schröder erklärte, man habe das Steuergeld stets nur als temporäre Brücke betrachtet. Der langfristige Fokus sollte darauf liegen, dass zivilgesellschaftliche Initiativen vollständig aus der Zivilgesellschaft finanziert werden. Ein vollständiger Rückzug von Bundesmitteln soll so die Autonomie der Organisationen stärken.

Kritik an linker Dominanz im NGO-Sektor

Die Entscheidung löst heftige Debatten über die Verteilung öffentlicher Gelder aus. Schröder warnt vor einer weiteren Schieflage im nichtstaatlichen Bereich. Sie argumentiert, dass durch das Aus für Republik21 die ohnehin schon dominante Position linker Organisationen in der staatlich geförderten NGO-Landschaft noch verstärkt werde. Dies widerspiegle die tatsächliche politische Breite der Gesellschaft nicht.

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Es gibt keine offiziellen Statistiken, die eine genaue Einordnung der geförderten Gruppen nach politischer Ausrichtung erlauben. Der Bund führt keine entsprechende Klassifizierung. Eine Auswertung der Regierungsdaten zeigt jedoch ein enormes Fördervolumen. Für den Zeitraum von 2024 bis 2026 sind mehr als 1000 einzelne Maßnahmen verzeichnet. Das Gesamtvolumen liegt bei schätzungsweise 400 bis 500 Millionen Euro pro Jahr.

FDP fordert Ende der Demokratie-Förderung

Wolfgang Kubicki, der Spitzenkandidat der FDP, nutzt den Fall für einen grundsätzlichen Angriff auf das System. Er kritisiert, dass deutsche NGOs offenbar nur dann staatliche Zuschüsse erhalten, wenn sie ein linkes Mindset teilen oder dieses aktiv propagieren. Kubicki bezeichnet diese Praxis als undemokratisch. Er führt dies auf eine grenzenlose Anmaßung gegenüber der freien Willensbildung der Bevölkerung zurück.

Sein Kritikpunkt geht weit über den Fall von Republik21 hinaus. Kubicki lehnt die staatliche Finanzierung politischer Nichtregierungsorganisationen generell ab. Er verteidigt die Position, dass der Bund keine verfassungsrechtliche Kompetenz habe, mit dem Geldbeutel Demokratie zu fördern. Diese Aufgabe sehe er nicht als Teil der staatlichen Kernkompetenzen an.

Zukünftige Ausrichtung der Bundesmittel

Die FDP fordert eine klare Neuausrichtung der Bundesausgaben. Der Staat solle sich ausschließlich auf seine Kernaufgaben konzentrieren. Eine politische Einflussnahme über den Geldbeutel der Regierung, wie sie von Grünen und anderen Parteien praktiziert wird, sollte nach Ansicht von Kubicki stoppen. Die Debatte um die Finanzierung zivilgesellschaftlicher Projekte wird damit weiter an Intensität gewinnen. Es bleibt abzuwarten, wie die Koalition auf die wachsende Kritik aus den liberalen Reihen reagieren wird.