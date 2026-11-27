Der BGH setzt den Möglichkeiten für Vermieter, den Einbau eines Balkonkraftwerks zu verhindern, klare Grenzen.

auf ihrem Balkon anbringen wollen. Das Gericht wies die Revision einer Wohnungsbaugenossenschaft zurück, die einem Mieter die Anbringung von Solarpaneelen am Balkon untersagen wollte . Die Frage, ob Nachteile durch bauliche Veränderungen den rechtlichen Anspruch eines Mieters auf Genehmigung der Anlage überwiegen, müsse jeweils im Einzelfall abgewogen werden,Dabei ging das Gericht im konkreten Fall sogar davon aus, dass der Mieter beim Anbau die Vorgaben der Genossenschaft nicht eingehalten und somit keine Erlaubnis hatte. Der Vermieter hatte den Einbau unter der Voraussetzung genehmigt, das Balkonkraftwerk müsse unterhalb der Balkonbrüstung ohne optische Beeinträchtigung der Immobilie angebracht werden.

Der Mieter montierte die Solarpaneele daraufhin außen am Balkon. Die Genossenschaft sah darin eine optische Beeinträchtigung, verlangte von ihrem Mieter, die Paneele zu entfernen, und ging damit zunächst erfolgreich vor Gericht. Das Amtsgericht Riesa gab der Klage der Genossenschaft statt . Nachdem das Landgericht Dresden das Urteil abgeändert und die Klage abgewiesen hatte , begehrte die Genossenschaft in der Revision beim BGH die Wiederherstellung des ersten Urteils.

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Auch der BGH stellt in seinem Urteil fest, dass der Mieter keine Erlaubnis für die Montage an der Außenseite des Balkons hatte. Eine Erlaubnis ist Voraussetzung für die Montage. Der Mieter hat darauf einen rechtlichen Anspruch und der Vermieter kann sie nicht unter Hinweis auf bauliche Veränderung pauschal verweigern. Dabei bedarf es den Ausführungen der BGH-Richter zufolge einer „einzelfallbezogenen Abwägung der nachteiligen Folgen der baulichen Veränderung für den Vermieter mit dem Interesse des Mieters“.