Der Bundesgerichtshof hat die Urteile gegen zwei Brüder aus der Großfamilie O. in Berlin-Neukölln bestätigt. Die Männer wurden wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und versuchten Mordes zu langen Haftstrafen verurteilt.

Zwei Brüder aus der weit verzweigten Großfamilie O. in Berlin-Neukölln müssen wegen einer Serie schwerer Gewalttaten lange ins Gefängnis. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am Donnerstag in Karlsruhe das Urteil des Berliner Landgericht s vom September 2025 bestätigt und damit die Rechtskraft der Verurteilungen endgültig festgestellt. Die Taten begingen die Angehörigen der deutsch-arabischen Familie im Zeitraum zwischen Mai und September 2023 in ihrem jeweiligen Wohnquartier. Das Gericht stellte fest, dass die Gewaltakte aus nichtigem Anlass und einem übersteigerten Geltungsbedürfnis gegen unbekannte Personen verübt wurden.

Sachverhalt der Taten im Detail

Im ersten Vorfall im Mai 2023 attackierten die Brüder fünf Menschen, weil diese angeblich ihre Schwester und Verlobte beleidigt hatten. Auslöser des Streits war ein parkender Pkw mit laufendem Motor, worüber sich Gäste eines Lokals beschwert hatten. Dabei kam es zu Schlägen mit einem Schlagstock, wobei einer der fünf Betroffenen schwer verletzt wurde.

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Der zweite Vorfall ereignete sich im Juni 2023 und zielte auf einen TÜV-Prüfer ab, den die Brüder als blockierend ansahen, weil er die Weiterfahrt in einen Hof behinderte. Ein Bruder schlug dem Prüfer mit dem Griff eines Messers an den Kopf, während der andere ihn mit dem Tod bedrohte. Ziel war es laut Urteil, den Prüfer zur rechten Lehre zu erzwingen.

Im dritten Angriff im September 2023 griffen die Brüder einen Frisörbesucher an, der versuchte, einen Streit zwischen einem der Angeklagten und einem weiteren Kunden zu schlichten. Der Mann versuchte zu fliehen, bekam jedoch drei lebensgefährliche Messerstiche, die ein Bruder dem anderen bestätigte. Die Tatmotive bestanden in der Bestrafung vermeintlicher Respektlosigkeit gegenüber den Clan-Mitgliedern.

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Bedeutung für das Clanmilieu

Die Großfamilie O. ist nicht nur in Berlin, sondern auch in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Niedersachsen weit verzweigt. Vor einigen Jahren hatten Angehörige der Familie bereits heftige Fehden mit anderen Familien aus dem Clanmilieu ausgetragen. Auch wegen Schmuggel delikte war die Familie bereits auffällig geworden. Dennoch sind viele der Angehörigen nicht einschlägig vorbestraft, was die Identifikation der Täter erschwert hat.

Das Berliner Landgericht verurteilte die Brüder wegen mehrfacher gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und versuchten Mordes. Der jüngere Bruder erhielt eine Haftstrafe von 14 Jahren und sechs Monaten. Beim älteren Bruder wurden eine bestehende Vorstrafe einbezogen. Er bekam 14 Jahre Haft für die letzten beiden Taten sowie drei Jahre und neun Monate für die erste Tat verhängt.

Rechtliche Verfahren und Hafterlass

Während des laufenden Verfahrens wurde der ältere Bruder zwischenzeitlich freigelassen. Dies geschah aufgrund eines Fristfehlers bei der Anklageerhebung. Er hatte sechs Monate in Untersuchungshaft verbracht. Da er zusätzlich an jedem Verhandlungstag erschienen war, sah das Gericht keinen Grund zu einer erneuten Inhaftierung.

Die Angeklagten wandten sich daraufhin an den Bundesgerichtshof, um das Berliner Urteil überprüfen zu lassen. Der höchste deutsche Strafgerichtshof fand jedoch keine Fehler in der Rechtsanwendung oder im Verfahrensablauf. Die Berufung der Brüder blieb damit ohne Erfolg und die Strafen wurden rechtskräftig.

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Zeugenaussagen und Haftbedingungen

Ein Aspekt, der das Verfahren belastete, war die Einschüchterung von Zeugen. Mehrere wichtige Zeugen, die ihre Aussagen zunächst bei der Polizei gemacht hatten, änderten diese später. Das Landgericht führte dies auf Angst zurück, da sich die beiden Angeklagten selbst als Mitglieder eines Clans bezeichneten und diese Struktur in Berlin-Neukölln als mächtig empfunden wurde.

Das Opfer des dritten Angriffs wurde durch eine sofortige Notoperation gerettet. Dennoch leidet der Mann weiterhin unter den Folgen der lebensgefährlichen Verletzung. Die Bestätigung der Urteile durch den Bundesgerichtshof sendet ein klares Signal an das Clanmilieu, dass auch schwere Gewalttaten konsequent geahndet werden, selbst wenn Witnesses ihre Aussagen aufgrund von Druck ändern.