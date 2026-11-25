Das Urteil gegen einen Krankenpfleger aus Würselen ist rechtskräftig. Der Mann hatte im dortigen Klinikum zehn Menschen getötet. Ermittelt wird jedoch weiter – die Zahl der Opfer könnte noch höher liegen.

Das Urteil gegen einen Krankenpfleger aus Würselen ist rechtskräftig. Der Mann hatte im dortigen Klinikum zehn Menschen getötet. Ermittelt wird jedoch weiter – die Zahl der Opfer könnte noch höher liegen.

Registrieren können sich Ärztinnen und Ärzte, Medizinstudierende, Gesundheitsfachkräfte sowie Mitarbeitende politischer Organisationen und Institutionen. Für einzelne Berufsgruppen ist ein Berufsnachweis erforderlich. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns. Die finalen Arbeiten an der neuen GOÄ werden überschattet vom Gerechtigkeitsdiskurs um die duale Terminvergabe.

Also read „GTA VI“-Hacker zu sieben Jahren Haft verurteilt

Für zusätzlichen Streit sorgt die Drohkulisse, vertragsärztliche Sprechstundenzeit aufs Nötigste einzuschränken – und Selbstzahler zu bevorzugen. Der Newsletter „Allgemeinmedizin“ mit praxisnahen Berichten, Tipps und relevanten Neuigkeiten aus dem Spektrum der internistischen und hausärztlichen Medizin. Zu viel, zu wenig oder nicht geeignet: Viele ältere Menschen sind medikamentös nicht optimal eingestellt. Mit diesen Hilfsmitteln lassen sich geeignete Medikamente auswählen.

In extrem seltenen Fällen können Malignome von Mensch zu Mensch übertragen werden. Wie diese Übertragung erfolgt, ist jedoch unklar. Neue Erkenntnisse aus der Tierwelt könnten Hinweise liefern. Lipoprotein wird derzeit heiß diskutiert.

Advertisement

In einem Fallbericht wird die Problematik deutlich: Eine Kardiologin verschreibt bei einem hohen Lp ein Statin, eine Hausärztin rät davon ab. Wie würden Sie entscheiden?

„Niedriger AMH-Wert? Keine Chance“ und „Ab 40 ist die Wahrscheinlichkeit gering“. Das sind zwei häufigere Fehlannahmen zur In-vitro-Fertilisation, die mit Daten des Deutschen IVF-Registers relativiert werden können. Der Ultraschall ist heute aus der Rheumatologie nicht mehr weg zu denken und wird von Leitlinien teils als erstes bildgebendes Verfahren empfohlen. Was die Sonographie so besonders macht und was genau empfohlen wird.