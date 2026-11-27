Der BGH in Karlsruhe lehnt die Untersuchungshaftbeschwerde von August Hanning ab. Der Ex-BND-Präsident bleibt wegen Spionageverdachts inhaftiert, trotz medizinischer Bedenken.

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat die Haftbeschwerde des ehemaligen BND -Präsidenten August Hanning mit dem Argument abgewiesen, die Vorwürfe seien haltlos. Die Entscheidung des höchsten deutschen Gerichts für Zivil- und Strafsachen bestätigt die fortgesetzte Inhaftierung des 80-jährigen Ex-Spitzendiplomaten, der seit Anfang Oktober wegen Spionage und versuchten Hochverrats in Untersuchungshaft sitzt.

Hannings Anwalt hatte im Rahmen des Revisionsverfahrens argumentiert, dass die Anschuldigungen gegen seinen Mandanten nicht standhalten und dieser trotz seines Ruhestands noch immer vertrauensvolle Verbindungen zum BND unterhalte. Die Verteidigung betonte erneut die Unhaltbarkeit der Situation, da Hanning als langjähriger Staatssekretär im Innenministerium und Direktor des Auslandsgeheimdiensts als politisch eher unbedenklich galt.

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Militärische Anklage und Verteidigungsstrategie

Die militärische Staatsanwaltschaft in Braunschweig wirft August Hanning vor, seit Februar 2024 Informationen an die russische Auslandsgeheimdienstagentur FSB weitergegeben zu haben. Der Spionagevorwurf umfasst dabei sowohl den unbefugten Zugriff auf sensible Verschlusssachen als auch die Weitergabe dieser Daten an einen als Informanten agierenden Mitarbeiter der Behörde. Diese Tatbestände bilden die rechtliche Grundlage für die schwere Anklage des versuchten Hochverrats, die eine Höchststrafe von fünf Jahren Freiheitsentzug nach sich zieht.

Die Verteidigung umgeht diese ernsten Vorwürfe nicht durch Leugnung der Kontakte, sondern durch Infragestellung der Motivation und der Schwere der Taten. Sie verweist auf Hannings langjährige Karriere und seine unbescheinigte Vergangenheit, um die Glaubwürdigkeit der Anschuldigungen zu untergraben. Dennoch erkennt die Justiz keine ausreichenden Gründe für eine Lockerung der Haftmaßnahmen, was die strategische Position der Anklage stärkt.

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Gesundheitliche Bedenken und familiäre Intervention

Im Fokus der öffentlichen und medialen Debatte stehen zunehmend die gesundheitlichen Folgen der Haft für den hochbetagten Ex-Geheimdienstler. Seine Tochter, die Medizinerin Uta Hanning, hatte wiederholt tiefe Besorgnis über den Zustand ihres Vaters geäußert. Sie betonte, dass August Hanning unter Leukämie und einem Aneurysma leide, was die Stabilität seiner Gesundheit weiter gefährdet.

Eines der schwerwiegendsten Argumente der Verteidigung war der Hinweis auf die isolierenden Haftbedingungen. Uta Hanning erklärte, dass ihr Vater seit Monaten 23 Stunden am Tag in Einzelhaft gehalten werde. Diese extreme Isolierung wird von der Familie als psychisch und physisch zerstörerisch für einen Mann mit Vorerkrankungen eingestuft. Die medizinischen Sachverständigengutachten, die im Auftrag der Familie erstellt wurden, kamen zum Schluss, dass seine fortgesetzte Untersuchungshaft eine lebensbedrohliche Gefahr darstellt.

Medizinische Gutachten versus rechtliche Lage

Die von der Familie in Auftrag gegebenen medizinischen Gutachten analysieren den spezifischen Zustand von August Hanning detailliert. Sie stellten fest, dass er aufgrund seines Alters und seiner zugrunde liegenden Erkrankung sehr anfällig für Infektionen ist. Das Risiko, sich im Haftkontext mit schweren Erregungen zu infizieren, wird als kritisch eingestuft.

Weiterhin legten die Gutachten nahe, dass die regulären Haftbedingungen seine medizinischen Bedürfnisse nicht zuverlässig erfüllen können. Es wurde empfohlen, den ehemaligen Geheimdienstchef entweder unter Auflagen freizulassen oder in ein Justizvollzugskrankenhaus zu verlegen, um eine sichere medizinische Überwachung zu gewährleisten. Die Ablehnung dieser Forderungen durch den BGH lässt darauf schließen, dass das Gericht die Fluchtgefahr oder die Verdunkelungsgefahr als höher priorisierte als die akuten Gesundheitsrisiken einstufte.

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Auswirkungen und weitere Verfahrensschritte

Die aktuelle Entscheidung des Bundesgerichtshofs hat unmittelbare Auswirkungen auf das weitere Vorgehen im Strafverfahren. Die Untersuchungshaft bleibt bestehen, und August Hanning wird weiterhin in der Justizvollzugsanstalt Karlsruhe festgehalten. Es bleibt abzuwarten, ob weitere Rechtsmittel eingelegt werden oder ob die Verteidigung neue strategische Ansätze verfolgt, um die Haftbedingungen zu verändern.

Für die deutsche Nachrichtendienstszene und die politische Öffentlichkeit markiert dieser Prozess einen beispiellosen Fall. Die Inhaftierung eines ehemaligen Leiters des BND wirft Fragen zur internen Sicherheit und zu den Kontrollmechanismen der Geheimdienste auf. Die weitere Entwicklung des Gerichtsverfahrens wird daher intensiv beobachtet, da sie möglicherweise weitreichende Konsequenzen für die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes haben könnte.