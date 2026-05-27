Bundesgesundheitsministerin fordert geschlechtsspezifische Medizin zum Tag der Frauengesundheit

Nina Warken fordert eine grundlegende Neuausrichtung von Forschung, Ausbildung und Therapie, um die besonderen Gesundheitsbedürfnisse von Frauen besser zu berücksichtigen.

Am Donnerstag, dem Internationalen Tag der Frauengesundheit , nutzte Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) die Gelegenheit, um einen deutlich stärkeren Fokus auf die spezifischen medizinischen Bedürfnisse von Frauen zu fordern.

In einem Interview mit den Zeitungen der Funke‑Mediengruppe betonte sie, dass geschlechterspezifische Unterschiede in der Medizin bislang zu oft vernachlässigt wurden. Frauen zeige nicht nur andere Krankheitssymptome, sondern auch unterschiedliche Reaktionen auf Medikamente und Therapien im Vergleich zu Männern. Dieser Umstand führe dazu, dass viele Beschwerden bei Frauen zu spät erkannt oder sogar fehlerhaft behandelt würden.

Warken wies darauf hin, dass die Forschung über Jahre hinweg überwiegend an männlichen Probanden ausgerichtet war, sodass die gewonnenen Erkenntnisse nicht immer auf die weibliche Physiologie übertragbar seien. Die Konsequenz sei eine gefährliche Lücke in der klinischen Versorgung, die sich in verspäteten Diagnosen, unzureichenden Dosierungsrichtlinien und unausgewogenen Therapieplänen äußere. Die Ministerin erklärte, dass in den letzten Jahren zwar ein wachsendes Bewusstsein für das Thema entstanden sei, aber dass es dennoch an konkreten strukturellen Änderungen fehle.

Lehrpläne an medizinischen Fakultäten, Fortbildungsprogramme für Ärzte und die Ausrichtung von Forschungsprojekten müssten gezielt angepasst werden, um die geschlechtsspezifischen Unterschiede systematisch zu berücksichtigen. Warken machte deutlich, dass diese Anpassungen nicht nur theoretischer Natur sein dürften, sondern sich direkt auf die tägliche Versorgung auswirken müssen.

"Nicht damit anzufangen, ist aber keine Option mehr", sagte sie mit Nachdruck. Sie forderte zudem, dass staatliche Fördermittel verstärkt in Studien fließen, die speziell die Gesundheit von Frauen untersuchen, und dass pharmazeutische Unternehmen verpflichtet werden, ihre Wirkstofftests auf beiden Geschlechtern gleichwertig durchzuführen. Der Internationale Tag der Frauengesundheit soll jedes Jahr dazu dienen, die Öffentlichkeit auf die bestehenden Ungleichheiten im Gesundheitswesen aufmerksam zu machen.

Experten zufolge ist das Problem nicht auf einzelne Krankheitsbilder beschränkt, sondern betrifft ein breites Spektrum von Bereichen - von Herz‑ und Kreislauferkrankungen über Autoimmunerkrankungen bis hin zu psychischen Störungen. Ein besonders kritisches Beispiel sei die Dosierung von Medikamenten: Viele Arzneimittel werden nach Standardwerten für Männer entwickelt, was bei Frauen zu Unter- oder Überdosierung führen könne.

Zudem zeigten Studien, dass Frauen häufiger atypische Symptome zeigen, etwa bei Herzinfarkten, was die Diagnosestellung weiter erschwert. Warken schloss ihre Stellungnahme mit dem Appell, dass die Politik, die Wissenschaft und die medizinische Praxis gemeinsam an einer gender‑sensiblen Gesundheitsversorgung arbeiten müssen, um langfristig die Versorgungssituation für Frauen zu verbessern





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