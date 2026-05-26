Bundesgesundheitsministerin Nina Warken plant höhere Beiträge für Kinderlose

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken plant, den Beitragszuschlag für Kinderlose um weitere 0,1 Prozentpunkte anzuheben, um die Finanzprobleme in der Pflegeversicherung zu beheben. Gleichzeitig sollen die Beiträge für Eltern nicht erhöht werden.

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken plant, den Beitragszuschlag für Kinderlose um weitere 0,1 Prozentpunkte anzuheben, von bisher 0,6 auf künftig 0,7 Prozent. Für Eltern soll dagegen alles beim Alten bleiben: 3,6 Prozent bei einem Kind, 3,35 Prozent bei zwei Kindern, 3,1 Prozent bei drei Kindern.

Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Die Karlsruher Richter hatten bereits 2001 entschieden, dass Eltern wegen ihrer Leistung für den Erhalt des Sozialsystems bei den Pflegebeiträgen entlastet werden müssen. Die damalige Ampel-Koalition setzte das Urteil mit höheren Beiträgen für Kinderlose um. Wie groß der Abstand zwischen Eltern und Kinderlosen sein muss, hatten die Richter allerdings nicht vorgeschrieben – hier kann die Politik jederzeit nachjustieren.

Warken rechnet in den kommenden zwei Jahren mit einem Defizit von mehr als 22 Milliarden Euro – deutlich mehr als bislang erwartet wurde. Derzeit wird über Zuschüsse für Eigenanteile im Pflegeheim beraten, die möglicherweise gekürzt werden sollen. Derzeit werden die Pläne in der sogenannten Frühkoordinierung der schwarz-roten Bundesregierung beraten. Öffentlich bekannt sind die Details bislang noch nicht. Warken hatte angekündigt, Mitte Mai ihre Vorschläge vorzulegen





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