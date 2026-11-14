Bundeshaushalt 2025: Rekordausgaben von 650 Milliarden Euro und drohende Schuldenfalle

Union und SPD einigen sich auf ein Budget von knapp 650 Milliarden Euro mit 210 Milliarden Euro neuen Schulden. Experten warnen vor künftigen Steuererhöhungen zur Finanzierung der Zinslast.

Die Bundesregierung hat sich auf ein Haushaltsbudget in historischer Höhe geeinigt. Für das kommende Jahr sind Ausgaben von insgesamt knapp 650 Milliarden Euro geplant. Dies entspricht dem höchsten Wert, den der Bundeshaushalt jemals verzeichnet hat. Die politischen Akteure aus Union und SPD haben diese Vereinbarung nach fast sechzehn Stunden intensiver Verhandlungen mit der Regierung getroffen.

Kernzahlen des Budgets und Finanzierungsmechanismus

Finanzminister Lars Klingbeil gibt an, dass 210 Milliarden Euro an neuen Krediten aufgenommen werden müssen. Das bedeutet, dass jeder dritte ausgegebene Euro auf Pump finanziert wird. Trotz dieser hohen Verschuldungsquote zeigt sich Lars Klingbeil zufrieden mit dem Ergebnis. Er bezeichnete den Haushalt als eine große Kraftanstrengung aller Beteiligten.

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Ein wesentlicher Teil des Budgets fließt in Investitionen. Es sind 61 Milliarden Euro für den Ausbau von Straßen, Brücken, Schulen und anderer Infrastruktur geplant. Diese Rekordinvestitionen sollen die Infrastruktur der Nation modernisieren. Allerdings schaffen diese Zahlen auch eine neue finanzielle Realität für den Staatshaushalt.

Expertenwarnungen und Steuerausblick 2027

Experten und Wirtschaftsverbände warnen eindringlich vor den Folgen dieser Schuldenpolitik. Sie befürchten weitere Steuererhöhungen, um die wachsende Zinslast zu bewältigen. Bereits jetzt wurden die Tabaksteuer erhöht und für 2027 kommen durch die kalte Progression heimliche Lohnsteuererhöhungen hinzu. Steuerzahlerbund und unabhängige Gutachter rechnen mit weiteren Belastungen.

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Die Zinslast wird dabei massiv ansteigen. Allein für das Jahr 2027 werden 42 Milliarden Euro an Zinsen fällig. Im Jahr 2030 sollen diese Kosten bereits auf 80 Milliarden Euro steigen. Der Steuerzahlerbund warnt sogar vor Summen von fast 100 Milliarden Euro, falls die Zinsen leicht steigen und Deutschland an Bonität verliert.

Politische Debatten um Mehrwertsteuer und Einsparungen

In der Koalition wird bereits über eine Anhebung der Mehrwertsteuer diskutiert. Ein Unions-Politiker räumte ein, dass es unklar ist, wie der Haushalt 2028 ohne diese Maßnahme saniert werden soll. Lars Klingbeil schätzt die Lücke im Etat 2028 auf rund 25 Milliarden Euro. Ein Papier der Stiftung Marktwirtschaft deutet darauf hin, dass die Erhöhung von 19 auf 20 Prozent knapp 15 Milliarden Euro bringen könnte.

Gegen diese Pläne gibt es jedoch großen Widerstand. Wirtschaftsweisen-Chefin Prof. Monika Schnitzer hält Steuererhöhungen für das letzte Mittel der Wahl. Ihre Devise lautet Ausgaben kürzen. Der Kieler Experte Prof. Jens Boysen-Hogrefe sieht höhere Mehrwertsteuer und mehr Erbschaftssteuern jedoch als unausweichlich an.

Konsequenzen für Bürger und künftige Schritte

Die Opposition lehnt eine Erhöhung der Mehrwertsteuer kategorisch ab. Die Grünen-Finanzpolitikerin Katharina Beck warnt vor einer weiteren Belastung der Verbraucher. Sie bezeichnete Preiserhöhungen für Grundnahrungsmittel als Ungeheuerlichkeit. Der Hamburger CDU-Abgeordnete Christoph Ploß kritisierte das Ausgabenproblem des Staates scharf.

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Die Ifo-Präsidentin Prof. Clemens Fuest fordert eine Priorisierung staatlicher Ausgaben. Er verlangt, den Verteidigungshaushalt zu stärken und andere Bereiche einzufrieren. Steuererhöhungen wertete er als kapitulation vor der politischen Verantwortung. Die Debatte um die Finanzierung des Staates wird sich weiter verschärfen.