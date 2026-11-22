Kanzler Merz und Finanzminister Klingbeil präsentieren den umstrittenen Bundeshaushalt 2025. Milliarden werden verschoben, Rücklagen angezapft und die Schuldenbremse umgangen. Eine Analyse der Folgen.

Der Streit um den deutschen Bundeshaushalt für das kommende Jahr hat eine dramatische Zuspitzung erfahren, da die Große Koalition unter Federführung von Kanzler Friedrich Merz und Finanzminister Lars Klingbeil nur knapp eine Lösung gefunden hat. Die am Freitag bevorstehende Parlamentsabstimmung steht unter dem Motto, dass das, was nicht ins Bild passt, einfach passend gemacht wird. Statt ehrlicher Strukturierung setzen die Verantwortlichen auf milliardenschwere Verschiebungen und die Vertagung von Kosten in die Zukunft, was Experten als problematisch einstufen.

Schuldenbremse umgangen und Rücklagen angezapft

Die Bundesagentur für Arbeit erhält acht Milliarden Euro auf Pump, wobei diese Summe als Darlehen klassifiziert wird. Durch diese Einordnung als finanzielle Transaktion fließt das Geld nicht in die Schuldenbremse ein, was die sofortige Finanzierung sichert. Allerdings warnt der Heidelberger Finanzrechtler Prof. Hanno Kube vor den langfristigen Konsequenzen. Er hält die geplante Rückzahlung für fraglich und stuft den verwendeten Kniff als verfassungsrechtlich höchst problematisch ein.

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Parallel dazu wurde die Grundsicherung um eine Milliarde Euro gekürzt. Die Regierung rechnet mit einer sinkenden Zahl von Langzeitarbeitslosen, weshalb diese Kürzung als vorübergehend akzeptiert wird. Sollte die Prognose jedoch fehlschlagen und die Einnahmen ausbleiben, droht der Koalition im Jahr 2027 ein Nachtragshaushalt, der Kohle nachschießen muss. Im Bereich der Rentenversicherung sinkt der Zuschuss um drei Milliarden Euro, was die Versicherung zwingt, stärker auf ihre Rücklagen zurückzugreifen.

Verlagerung in den Verteidigungsetat und Autobahn-Kredit

Investitionen in Straßen und Brücken werden massiv in den von der Schuldenbremse ausgenommenen Verteidigungsbereich umgelenkt. Weniger als ein Drittel der ursprünglichen Verkehrsausgaben verbleibt im regulären Verkehrsetat. Die Autobahn-Betreibergesellschaft erhielt knapp zwei Milliarden Euro gestrichen, woraufhin die Autobahn GmbH angewiesen wurde, diese Summe selbst als Kredit am Finanzmarkt aufzunehmen.

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Der Haushaltsexperte Tobias Hentze vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln (IW Köln) kritisiert diese Strategie scharf. Er weist darauf hin, dass dies am Ende für den Steuerzahler teurer ist. Der Grund liegt in den Zinskosten: Die Autobahn GmbH muss höhere Zinsen zahlen als der Bund, da er als staatlicher Akteur begünstigte Konditionen an der Börse erwirken kann.

Fondsmittel ersetzt und Immobilien-Gewinne abgeschöpft

Zwischen dem Klima- und Transformationsfonds (KTF), dem regulären Haushalt und dem 500-Milliarden-Euro-Sonderschuldentopf für Infrastruktur werden weitere 2,7 Milliarden Euro hin- und hergeschoben. Tobias Hentze analysiert, dass dies beweist, wie das 500-Milliarden-Euro-Infrastruktur-Sondervermögen eingesetzt wird. Es dient nicht nur als zusätzlicher Topf, sondern ersetzt nachweislich vorhandene Mittel aus anderen Bereichen.

Zusätzlich muss die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 1,5 Milliarden Euro Gewinn an den Bund abführen. Dieses Geld fehlt nun in den zuständigen Ämtern für Neubauten, Sanierungen und die generelle Instandhaltung von Immobilien, was zu Engpässen in der Infrastruktur führt. Die Finanzierungslogik verschiebt Lasten statt sie wirklich zu beseitigen.

Scharfe Kritik von Grünen-Haushälter Audretsch

Die politische Opposition reagiert entrüstet auf die Strategie von Kanzler Friedrich Merz und Finanzminister Lars Klingbeil. Der Grünen-Haushälter Andreas Audretsch wirft der Regierung vor, die Bürger für dumm zu verkaufen. Er beschreibt die Aufstellung des Haushalts als undurchschaubar und manipulativ.

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Audretsch erklärt gegenüber der Medienlandschaft, dass man einen Haushalt kaum unseriöser aufstellen könne. Jeder verfügbare Trick werde genutzt, um zu täuschen und heimlich die Schuldenlast weiter zu erhöhen. Die Kritik konzentriert sich dabei weniger auf die Höhe der Ausgaben als auf die Transparenz und die rechtliche Einordnung der gewählten Finanzierungsmodelle.