Bundeskanzler Friedrich Merz stellte den Haushaltsplan vor, der 560 Milliarden Euro Ausgaben und eine Neuverschuldung von über einer Billion Euro vorsieht.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat im Bundestag am 6. Mai 2025 den neuen Haushaltsplan der Bundesregierung vorgestellt und dabei eine alarmierende Zunahme der Staatsverschuldung bestätigt. Mit einem neuen Rekord von 560 Milliarden Euro Ausgaben im kommenden Jahr und einer Neuverschuldung von mehr als einer Billion Euro in der aktuellen Legislaturperiode hat der Politiker der CDU eine deutliche Abkehr von seiner früheren Rhetorik solider Haushaltsführung signalisiert.

Finanzierungslücke und Kreditaufnahme im Detail

Die Eckdaten des neuen Haushaltsplans lesen sich für Finanzexperten und die Öffentlichkeit als alarmierend, da die Ausgaben im kommenden Jahr auf einen historischen Höchststand steigen werden. Rund 210 Milliarden Euro, was fast einem Drittel der Gesamtausgaben entspricht, sollen über Kredite finanziert werden, was die Abhängigkeit des Staates von Fremdmitteln massiv erhöht. Merz selbst bezeichnete den Etat als "vertretbar", ein Begriff, der in der politischen Praxis oft dazu dient, schwierige reale Umstände zu beschönigen und Akzeptanz für unpopuläre Maßnahmen zu schaffen.

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Rechnet man die vergangenen und zukünftigen Ausgaben zusammen, ergibt sich eine Neuverschuldungszahl, die selbst einfache Rechenmodelle an ihre Grenzen bringt. Diese Entwicklung steht im krassen Widerspruch zu den Versprechen, die Merz vor noch nicht einmal zwei Jahren als möglicher "Wirtschaftskanzler" an die Wähler und die Öffentlichkeit gerichtet hatte. Die aktuelle Situation wird von Fachleuten als eine Form der fiskalpolitischen Druckbetankung beschrieben, bei kurzfristige Ausgaben durch langfristige Schuldenfinanzen überbrückt werden.

Gründe und Widerstand in der Koalition

Merz argumentierte, dass die Sonderschulden die künftige Handlungsfähigkeit des Staates in einem Maße einschränken, das von der Bevölkerung oft nicht wahrhaben gewollt werde. Die Sachzwänge, mit denen die Bundesregierung konfrontiert ist, seien erdrückend, da gleichzeitig Infrastruktur saniert, die Verteidigung sichergestellt und die Mütterrente finanziert werden müsse. Diese Notwendigkeiten seien das Ergebnis von Weichenstellungen, die von den Vorgängerregierungen bequem ignoriert worden seien.

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Neben den externen politischen und gesellschaftlichen Anforderungen kommt erschwerend hinzu, dass der Koalitionspartner zunehmend störrisch reagiert. Diese interne Dynamik erschwert die konsensuale Durchsetzung von Reformen und trägt zur aktuellen starren Situation bei. Merz verwies auf diese Faktoren, um zu verdeutlichen, dass die aktuelle Haushaltslage nicht allein durch schlechten Willen, sondern durch komplexe strukturelle Probleme verursacht wurde, die eine schnelle Lösung unmöglich machen.

Reaktion der Bevölkerung und fehlender Ausweg

Der Bundeskanzler richtete eine klare Botschaft an die Bevölkerung, die die Kosten später tragen wird, und verwies darauf, dass das Geld nicht mehr für alles reiche und der Ernst der Lage noch nicht von allen erkannt worden sei. Es gibt jedoch derzeit keine konkreten Pläne, wie das Land aus dieser Ausnahmesituation herausgeführt werden soll oder wie der Etat mittelfristig wieder ins Gleichgewicht gebracht werden kann. Statt eines langfristigen Finanzierungsplans dominiert die Botschaft der Akzeptanz, was in der Öffentlichkeit auf Skepsis stößt.

Die ironische Zuspitzung dieses Moments zeigt sich auch im symbolischen Besuch aus Bayern, bei dem eine Weißtanne vor dem Kanzleramt abgeladen wurde, während gleichzeitig die finanzielle Zukunft des Landes unsicherer wird. Merz' Kommunikation bleibt dabei feinfühlig, aber auch distanziert von der unmittelbaren Sorge der Bürger, was zu dem Eindruck führt, dass der Politiker der Alten mit seiner Rhetorik weiterhin versucht, die Realität zu deuten, ohne die harten Fakten der verschärften Schuldenlage anzuerkennen.