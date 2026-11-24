Die schwarz-rote Koalition plant im Bundeshaushalt 2027 Kosten von 4,98 Milliarden Euro für die Stromsteuersenkung. Finanzminister Lars Klingbeil und die Opposition debattieren über Folgen und Verfahren.

Die schwarz-rote Koalition hat die finanziellen Auswirkungen der geplanten Senkung der Stromsteuer präzise kalkuliert. Dokumente des Haushaltsausschusses belegen, dass die Regierung für das kommende Jahr mit Kosten in Höhe von 4,98 Milliarden Euro rechnet. Dieser Betrag resultiert aus den entsprechenden Einnahmeausfällen, die der Staat in seinem Etat verplanen muss. Die Deutsche Presse-Agentur hat Zugriff auf diese internen Unterlagen erhalten, die die finale Kalkulation offenlegen.

Haushaltsausschuss tagt kurz vor Abstimmung

Der Haushaltsausschuss ist für den Mittwoch zu einer dringenden Sitzung eingeladen, noch bevor der Bundestag in die große Generaldebatte eintritt. Sowohl Finanzminister Lars Klingbeil von der SPD als auch Kanzleramtsministerin Nina Warken von der CDU sind zu diesem Termin geladen. Die Einigung zwischen Union und SPD auf die Steuersenkung soll somit noch kurz vor der geplanten Abstimmung am Freitag offiziell in den Haushalt aufgenommen werden. Bisher ging die Politik von einem Aufwand von 5,4 Milliarden Euro aus, der nun auf den niedrigeren Betrag korrigiert wurde.

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Mechanismus der Senkung und Finanzierungsquelle

Die Stromsteuer wird zum 1. Januar zunächst für ein Jahr auf das europäische Mindestmaß reduziert. Ziel der Union und der SPD ist es, Strom für Bürger und Unternehmen günstiger zu gestalten. Während Familien nur von einer Entlastung in der Größenordnung weniger Euro im Monat profitieren, stehen vor allem kleine, energieintensive Betriebe im Fokus dieser Maßnahme. Die Koalition finanziert dieses Vorhaben durch Rückstellungen, die bei der Förderung erneuerbarer Energien voraussichtlich nicht abgerufen werden.

Der Mechanismus basiert auf dem Umstand, dass ein höherer Strompreis staatliche Zuschüsse für Erzeuger von Solar- und Windenergie erfordert. Sinkt der Strompreis durch die Steuerermäßigung, sinkt auch der Bedarf an diesen öffentlichen Fördergeldern. Die somit frei werdenden Mittel sollen genutzt werden, um den Ausfall der Steuereinnahmen auszugleichen. Dies ist eine direkte Folge der dynamischen Struktur des Erneuerbare-Energien-Gesetzes.

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Kritik an Verfahren und verfassungsrechtliche Drohungen

Die Art und Weise, wie die Einigung erzielt wurde, stößt auf breite Kritik innerhalb des Parlaments. Die AfD hatte zuvor mit einer Verfassungsbeschwerde gegen die Finanzpläne gedroht. Co-Parteichef Tino Chrupalla erklärte vor der AfD-Bundestagsfraktion in Berlin, der Haushalt sei verfassungsrechtlich angreifbar. Man werde den Weg gehen, eine Landesregierung, wie die erwartete in Sachsen-Anhalt, den Haushalt im Bundesverfassungsgericht prüfen zu lassen.

Auch die eigene Koalitionsfraktion zeigt Unmut. SPD-Fraktionsvizechefin Wiebke Esdar kritisierte, dass sich ein Haushalt, der bereits im Ausschuss feststand, nachträglich durch eine Einigung im Kanzleramt änderte. Sie bezeichnete den Vorgang unter Bundeskanzler Friedrich Merz als einmalig und betonte die Verantwortung des Parlaments. Dennoch versicherte Esdar, dass die Zustimmung zur Abstimmung am 27. November stehe. Der Ausschuss tagt mittwochs noch einmal, um die Änderungen formal zu beschließen.

Finanzminister begründet Militärausgaben und Wachstum

Finanzminister Lars Klingbeil nutzte seine Rede vor dem Bundestag, um die hohen Ausgaben für die Bundeswehr zu rechtfertigen. Er erklärte, er tue alles, damit kein Kind in Deutschland jemals wieder Krieg erleben müsse. Zusätzlich betonte er die positiven Effekte des Sondervermögens für die Infrastruktur. Gründungen, Exporte und das Bruttoinlandsprodukt würden wieder wachsen. Die Milliarden für die Armee stützten das Wachstum und sorgten für mehr Sicherheit im Land.

Klingbeil räumte ein, dass die Lücken im Haushalt extrem herausfordernd waren und er Verständnis für die Kritik am schnellen Änderungsprozess hat. Er erwartet zudem, dass auch für den Haushalt 2028 komplexe Verhandlungen anstehen. Seine Rede fiel mit nur wenigen Minuten relativ kurz aus, bevor die Debatte begann. Seine Priorität lag auf der Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage trotz der geopolitischen Unsicherheiten.

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Umweltminister setzt auf Unabhängigkeit von fossilen Energien

Trotz des Scheiterns der Weltklimakonferenz bleibt Bundesumweltminister Carsten Schneider überzeugt von der deutschen Klimapolitik. Er forderte eine klare Abkehr von fossilen Energien, um Europa unabhängiger zu machen. Abhängigkeit von Öl und Gas mache das Land erpressbar und die Wirtschaftsleistung volatil. Schneider betonte dies am Rande einer Veranstaltung in Potsdam.

Deutschland und Europa sollen ihren Klimaschutzkurs weiterfahren, unabhängig von internationalen Kompromissen. Dies dient primär der strategischen Autonomie. Die Volatilität der globalen Energiemärkte wird als enormes Risiko für die wirtschaftliche Stabilität bewertet. Daher ist die Energiewende nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch und sicherheitspolitisch notwendig. Die Regierung plant, diese Strategie konsequent durchzusetzen, um die industrielle Basis zu schützen.