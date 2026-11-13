Bundeshaushalt 2027: 560,9 Milliarden Euro Ausgaben und Rekordverschuldung

Der Bundestag billigt den Bundeshaushalt 2027 mit Rekordausgaben von über 560 Milliarden Euro. Die Neuverschuldung steigt auf mehr als 210 Milliarden Euro, während Streitpunkte wie die Stromsteuer offen bleiben.

Der Haushaltsausschuss des Bundestag es hat am frühen Freitagmorgen nach mehr als 15 Stunden intensivem Verhandeln den Bundeshaushalt für das Jahr 2027 offiziell gebilligt. Mit diesem Schritt wird ein Finanzplan verabschiedet, der Ausgaben in Höhe von 560,9 Milliarden Euro vorsieht und damit einen historischen Rekordmarken setzt. Für den Bund ist dies die höchste Summe, die jemals in einem einzelnen Wirtschaftsjahr ausgegeben wurde. Die Entscheidung markiert einen kritischen Wendepunkt in der Finanzpolitik der Bundesrepublik.

Umfang der Neuverschuldung und Kernhaushalt

Die gesamte Neuverschuldung, inklusive der Sondervermögen, steigt auf mehr als 210 Milliarden Euro. Dieses Volumen stellt die zweithöchste Neuverschuldung in der Geschichte der Bundesrepublik dar. Innerhalb des Kernhaushalts sind allein fast 123 Milliarden Euro an neuen Schulden vorgesehen. Diese Zahl liegt rund vier Milliarden Euro über dem ursprünglich von der Regierung vorgelegten Plan. Insgesamt beträgt die Abweichung zum ursprünglichen Regierungsentwurf rund 5,5 Milliarden Euro. Parallel dazu werden die Steuereinnahmen für das kommende Jahr auf 396,2 Milliarden Euro geschätzt, was eine signifikante Einnahmenbasis für die staatlichen Leistungen bildet.

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Investitionen in Verteidigung und Soziales

Beträchtliche Aufstockungen erfahren die staatlichen Investitionen, für die nun 61,8 Milliarden Euro eingeplant sind. Das entspricht einer Steigerung von rund 5,6 Milliarden Euro gegenüber dem initialen Vorschlag. Der größte Einzelposten im Gesamtbudget bleibt das Bundesarbeitsministerium. Es verfügt über 203,3 Milliarden Euro, was rund 1,8 Milliarden Euro mehr als im ursprünglichen Entwurf bedeutet. Auch das Gesundheitsministerium profitiert von zusätzlichen Mitteln. Sein Etat steigt um rund 780 Millionen Euro auf insgesamt 15,1 Milliarden Euro. Im Gegensatz dazu wird beim Verkehrsministerium gekürzt. Hier fallen die Ausgaben um eine Milliarde Euro auf 25,3 Milliarden Euro. Für die Verteidigung sind im Kernhaushalt knapp 109,7 Milliarden Euro vorgesehen, wobei zusätzliche Mittel aus dem Sondervermögen Bundeswehr hinzukommen.

Offene Konflikte und Stromsteuersenkung

Einer der wichtigsten Streitpunkte zwischen den Koalitionspartnern bleibt bislang ungelöst. Es geht um die Senkung der Stromsteuer für alle Bürger und Unternehmen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) drängt weiter auf eine Entlastung der Bevölkerung und der Wirtschaft. Bislang konnte jedoch keine Finanzierung für das rund fünf Milliarden Euro teure Vorhaben gefunden werden. Eine finale Entscheidung soll nun beim Koalitionsausschuss am Dienstag fallen. Sollte ein Konsens erzielt werden, könnte die Senkung der Stromsteuer anschließend noch während der Haushaltswoche im Bundestag nachgereicht werden. Andere umstrittene Themen wurden dagegen beigelegt. Die ursprünglich geplante Plastiksteuer kommt nach Widerstand aus der Wirtschaft nicht zustande. Auch die Zuckersteuer wird auf das Jahr 2028 verschoben. Geplante Kürzungen im Sozialbereich wurden teilweise wieder zurückgenommen.

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Kritik der Opposition und finanzielle Lücken

Scharfe Kritik kommt von Grünen und Linken, die der schwarz-roten Koalition vorwerfen, die tatsächlichen Haushaltsprobleme durch Verschiebungen und zusätzliche Schulden zu verschleiern. Die Opposition kritisiert unter anderem die Berechnung der Ausgaben für die Grundsicherung sowie milliardenschwere Darlehen für die Bundesagentur für Arbeit. Ebenso wird die Finanzierung über die Autobahn GmbH bemängelt. Die Opposition warnt vor hohen finanziellen Belastungen für kommende Generationen und möglichen zukünftigen Steuererhöhungen oder Sozialkürzungen. Union und SPD verteidigen ihre Schwerpunktsetzung bei Sicherheit, Investitionen und sozialem Zusammenhalt. Nach Angaben der Koalition musste in den Verhandlungen eine Haushaltslücke von 34 Milliarden Euro geschlossen werden.

Weitere Schritte und Abstimmungstermine

Trotz der Billigung durch den Haushaltsausschuss ist der Bundeshaushalt noch nicht endgültig beschlossen. Der Bundestag muss in der Sitzungswoche vom 24. bis 27. November über den Etat abstimmen. Diese letzte Hürde ist entscheidend für die rechtliche Verbindlichkeit des Plans. Sollte die Abstimmung positiv ausgehen, treten die neuen finanziellen Regelungen in Kraft. Die Opposition hat bereits angekündigt, die beschlossene Linie im Plenum intensiv zu hinterfragen. Die politische Debatte um die Dauerhaftigkeit der Finanzierungsmodelle wird auch nach der Abstimmung anhalten.