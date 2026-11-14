Bundeshaushalt 2027: 650 Milliarden Euro und 210 Milliarden Euro neue Schulden

Der Bundeshaushalt 2027 erreicht mit 650 Milliarden Euro ein neues Rekordhoch. Ökonomen wie Fuest und Wambach warnen vor einer drohenden Krise und fordern drastische Einschnitte bei den Ausgaben.

Der Bundeshaushalt für das Jahr 2027 wird mit Ausgaben von knapp 650 Milliarden Euro zu einem historischen Rekord. Hinzu kommen über 210 Milliarden Euro an neuen Schulden, die durch Sonderschulden für Infrastruktur und Verteidigung bedingt sind. Mit diesem Volumen darf der Bund noch nie in einem einzigen Jahr so viel Geld ausgeben wie in der kommenden Legislaturperiode.

Ökonomen warnen vor schwerer Haushaltskrise

Führende Wirtschaftsforscher schlagen aufgrund der neu verschuldeten Lage Vollalarm und richten den Blick voller Sorge auf das Haushaltsjahr 2028. Professor Clemens Fuest, Präsident des Ifo-Instituts, erklärt gegenüber BILD, dass die aktuelle Haushaltspolitik nicht dauerhaft durchzuhalten sei. Die Lage werde als dramatisch eingestuft, weshalb die Bundesregierung prioritäre Bereiche wie Verteidigung und öffentliche Investitionen definieren solle. Alle anderen Ausgaben müssten zumindest eingefroren werden, um einer schweren Haushaltskrise zuvorzukommen.

Also read Bundeshaushalt 2027: Bundestag billigt Rekordetat von 560,9 Milliarden Euro

Zinslast übersteigt Wirtschaftswachstum

Auch Achim Wambach, Präsident des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), sieht die Situation ab 2028 ernster, als die konjunkturelle Erholung vermuten lässt. Da der Zinssatz oberhalb der Wachstumsrate der Wirtschaft liege, könne der Staat nicht automatisch aus seinen Schulden herauswachsen. Wambach fordert daher eine strenge Ausgabendisziplin sowie eine umfassende Reform der Sozialversicherungen, um die finanziellen Belastungen nachhaltig zu steuern.

Alternative Steuermodelle diskutiert

Jens Boysen-Hogrefe vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel räumt ein, dass es in einzelnen Jahren Verschnaufpausen geben kann. Als finanzpolitische Maßnahmen schlägt er eine Erhöhung der Umsatzsteuer, die Einführung einer Pkw-Maut sowie eine Reform der Erbschaftsteuer vor. Diese Optionen seien vorzuziehen, um die Lasten nicht über höhere Sozialversicherungsbeiträge oder die kalte Progression auf die arbeitende Bevölkerung abzuwälzen.

Advertisement

Koalitionsausschuss trifft wichtige Entscheidungen

In der kommenden Woche tritt der Koalitionsausschuss zusammen, um die weitere Finanzpolitik zu beraten. Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU wird dabei erneut auf eine Senkung der Stromsteuer drängen. Diese Forderung steht im Spannungsfeld zu den drängenden Fragen der Haushaltskonsolidierung, die von den ökonomischen Gutachtern eindringlich kommuniziert werden.

Finanzminister und weitere Reformen

Finanzminister Lars Klingbeil steht vor der Aufgabe, die erheblichen neuen Schulden in den Griff zu bekommen. Die Diskussionen im Koalitionsausschuss werden zeigen, ob die geforderten Einsparungen bei weniger prioritären Bereichen durchgesetzt werden können. Die Warnungen der Experten deuten darauf hin, dass ohne harte Maßnahmen die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen gefährdet ist.