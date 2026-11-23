Die AfD kündigt eine Verfassungsbeschwerde gegen den Bundeshaushalt 2027 an. Tino Chrupalla warnt vor rechtlichen Angriffen, während die Koalition die Stromsteuer senkt.

Die Alternative für Deutschland (AfD) hat unmittelbar vor den abschließenden Beratungen zum Bundeshaushalt 2027 eine scharfe juristische Drohung gegen die Finanzpläne der schwarz-roten Koalition ausgesprochen. Co-Parteichef Tino Chrupalla verkündete während einer Sitzung der AfD-Bundestagsfraktion in Berlin, die vorliegenden Finanzpläne seien verfassungsrechtlich angreifbar. Die Partei wolle den rechtlichen Weg beschreiten, um eine Prüfung der Pläne durch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zu erzwingen, was durch eine mögliche AfD-Landesregierung in Sachsen-Anhalt ermöglicht werden könnte.

Rechtliche Konfrontation um die Finanzplanung

Tino Chrupalla begründete die geplante Strategie mit der Absicht, die Legitimität des Haushaltswerks durch eine gerichtliche Überprüfung prüfen zu lassen. Der Fokus liegt dabei auf der Nutzung verfassungsrechtlicher Mittel, um den Prozess zu verzögern oder zu verändern. Diese Eskalation erfolgt vor dem Hintergrund der anstehenden Wahl des neuen Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt, bei der sich der AfD-Politiker Ulrich Siegmund am 8. Dezember im Magdeburger Landtag zur Wahl stellen wird. Die juristische Offensive der AfD stellt somit eine direkte Herausforderung für die aktuelle Bundesregierung dar.

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Koalitionsstreit über Stromsteuer und Verfahren

Parallel dazu tobt innerhalb der Regierungskoalition ein heftiger Streit über das Zustandekommen des Haushalts. Die SPD im Bundestag kritisierte das aktuelle Verfahren scharf, da die Koalitionsspitzen erst kurzfristig auf zentrale Punkte einig wurden. Für die für den Haushalt zuständige SPD-Fraktionsvizechefin Wiebke Esdar stand fest, dass sich eine derartige Situation im kommenden Jahr nicht wiederholen dürfe. Der Streit drehte sich insbesondere um die nachträglich beschlossene Senkung der Stromsteuer, die bis zuletzt ungeklärt war und erst im Kanzleramt auf Druck von Bundeskanzler Friedrich Merz final verhandelt wurde. Esdar betonte, dass die SPD ihrer Zustimmung zum Haushalt sicher sei, verwies aber darauf, dass das Parlament die alleinige Verantwortung für die Beratung trage.

Die Senkung der Stromsteuer gilt als zentrales Element der Einigung und soll ab 2027 für alle Verbraucher und Unternehmen befristet gelten. Da die Vereinbarung erst nach der Festzurrung im Haushaltsausschuss erfolgte, muss sie nun nachträglich in das Gesetz eingearbeitet werden. Die finale Bestätigung des Haushalts durch den Bundestag ist für den 27. November angesetzt. Für die SPD ist der Umstand, dass der Etat erst im Koalitionsausschuss und nicht im parlamentarischen Ausschuss fertig verhandelt wurde, ein einmaliger Vorgang, der die legislativen Prozesse untergräbt.

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Umweltpolitik trotz gescheiterter Klimakonferenz

Im Bereich der Umweltpolitik signalisiert Bundesumweltminister Carsten Schneider von der SPD trotz internationaler Rückschläge Entschlossenheit. Er zeigte sich am Rande einer Veranstaltung in Potsdam überzeugt, dass Deutschland den Klimaschutz auch ohne eine Einigung der Weltklimakonferenz vorantreiben werde. Die längste Konferenz ihrer Art in der Türkei endete ohne Abschlusserklärung, da mehrere Staaten, darunter die EU, den sogenannten Antalya-Pakt ablehnten. Schneider argumentierte, ein klarer Klimaschutzkurs sei essenziell, um Deutschland unabhängig von Öl und Gas zu machen und wirtschaftliche Volatilität zu reduzieren.

Spannungen um Rentenreform und Steuerpolitik

Neben dem Haushalt schwelt ein Konflikt um die Rentenpolitik und Steuerentlastungen. Unionsfraktionschef Thorsten Frei verteidigte die Koalitionsvereinbarung zur Reform des Rentensystems und forderte die Erhöhung der Abschläge von 0,3 auf 0,4 Prozent pro Monat bei vorzeitigem Renteneintritt. Markus Söder, der Chef der CSU, drückt indes aufs Tempo und fordert Entscheidungen noch in diesem Jahr, verzichtet aber auf bedingungslose Forderungen an die SPD. Gleichzeitig stößt Söders Forderung nach dem Ausgleich der kalten Progression auf Widerstand. Regierungssprecher Stefan Kornelius und Finanzminister Lars Klingbeil verwiesen auf die Haushaltsberatungen als abgeschlossenen Prozess und priorisierten eine Einkommensteuerreform, die Familien mit Kindern entlasten soll, anstatt Söders Vorstoß sofort umzusetzen.