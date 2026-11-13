Bundeshaushalt 2027: Bundestag billigt Rekordetat von 560,9 Milliarden Euro

Der Bundestag hat den Haushalt 2027 mit Ausgaben von 560,9 Milliarden Euro beschlossen. Mit über 200 Milliarden Euro Schulden bleibt die Finanzierungsfrage offen.

Der Bundeshaushalt für das Jahr 2027 hat eine wichtige Hürde genommen. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestag s billigte am frühen Morgen einen Etat, der Ausgaben in Höhe von rund 560,9 Milliarden Euro vorsieht. Dies stellt ein historisches Volumen dar, das kein vorheriger Bundeshaushalt erreicht hat.

Rekordschulden und Kreditaufnahme im Detail

Der Kernhaushalt sieht eine Nettokreditaufnahme von fast 123 Milliarden Euro vor. Dieser Wert liegt um rund vier Milliarden Euro über dem, was die Bundesregierung in ihrem ersten Entwurf ursprünglich geplant hatte. Die zusätzlichen Mittel dienen dazu, die Lücke zwischen Einnahmen und den nun beschlossenen Ausgaben zu schließen.

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Zu dieser Kernsumme kommen noch einmal erhebliche Beträge hinzu. Kreditfinanzierte Investitionen aus Sondertöpfen für die Infrastruktur und die Bundeswehr fließen zusätzlich ein. Dadurch summieren sich die gesamten geplanten Schulden des Bundes auf mehr als 200 Milliarden Euro.

Ungeklärte Finanzierung und Stromsteuer-Debatte

Trotz der Zustimmung des Ausschusses ist die vollständige Finanzierung des Etats noch nicht gesichert. Es bleibt offen, ob die regierende Koalition die notwendigen Mittel tatsächlich aufbringen kann. Eine Klärung dieser Frage könnte während der kommenden Haushaltswoche im Bundestag nachgereicht werden.

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Ein zentrales und umstrittenes Projekt in diesem Zusammenhang ist die Senkung der Stromsteuer. Kanzler Friedrich Merz (CDU) treibt diese Maßnahme voran. Ob sie umgesetzt wird, soll beim Koalitionsausschuss am Dienstag entschieden werden. Bisher scheiterte die Umsetzung an fehlenden Finanzierungsquellen.

Union und SPD haben in den bisherigen Verhandlungen keine Lösung gefunden, wie die Kosten gedeckt werden sollen. Das Projekt aus dem Koalitionsvertrag würde rund fünf Milliarden Euro kosten. Für die Bürger würde dies jedoch nur eine Entlastung in Höhe weniger Euro pro Kopf bedeuten.

Abstimmung im November und Auswirkungen auf 2027

Die endgültige Entscheidung liegt nun noch beim Gesamtparlament. Der Bundestag soll in der Sitzungswoche vom 24. bis 27. November über den Haushalt abstimmen. Bis dahin könnten weitere Änderungen oder Finanzierungsvereinbarungen den Text noch verändern.

Der beschlossene Etat legt fest, wie viel Geld die einzelnen Ministerien im Jahr 2027 ausgeben dürfen. Er bestimmt auch, welche Infrastrukturprojekte und Verteidigungsmaßnahmen finanziert werden. Die hohen Zahlen signalisieren einen starken staatlichen Finanzierungsanspruch.