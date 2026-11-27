Der Bundestag wird den umstrittenen Bundeshaushalt 2027 verabschieden, der trotz knapper Mehrheit und interner Konflikte in der schwarz-roten Koalition angenommen wird. Bundeskanzler Friedrich Merz bezeichnet den Plan als vertretbar, während bereits die nächsten finanziellen Herausforderungen für 2028 und der Rentenstreit anstehen.

In Berlin will das Parlament heute den Bundeshaushalt 2027 verabschieden – den teuersten Etat aller Zeiten. Über den umstrittenen Entwurf hatte die schwarz-rote Koalition sich bei ihren Verhandlungen beinahe zerlegt.

Heute ist damit zu rechnen, dass eine Mehrheit von Union und SPD die Pläne absegnet. Trotz aller Kritik. Bundeskanzler Friedrich Merz nannte den Etat bei der Generaldebatte »vertretbar unter den Umständen, in denen wir uns befinden«. Eine ziemlich zerknirschte Formulierung für einen Regierungschef einhegen will, der sich in der Rolle des finanzpolitischen Provokateurs gefällt.

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Und wie sie eine Lösung im Rentenstreit finden will, in den sie sich tief verheddert hat . »Donald Trump hat Politik und Wirtschaft vollständig miteinander verflochten«, sagte Reich meinem Kollegen Simon Book.