Finanzminister Lars Klingbeil verteidigt den Bundeshaushalt 2027. Bei Rekordausgaben von 560,9 Milliarden Euro gibt es kein Geld für die geforderte Stromsteuersenkung.

Finanzminister Lars Klingbeil hat den umstrittenen Bundeshaushalt für das Jahr 2027 verteidigt und eine Senkung der Stromsteuer kategorisch ausgeschlossen. Trotz Rekordausgaben von 560,9 Milliarden Euro und einer fast rekordhohen Neuverschuldung von über 210 Milliarden Euro sieht der Minister keine finanziellen Spielräume für zusätzliche Entlastungen.

Absage an Merz Forderung nach Strompreisbremse

Die Forderung von Bundeskanzler Friedrich Merz nach einer steuerlichen Entlastung der Strompreise wurde von Klingbeil erneut abgelehnt. Der Finanzminister betonte, dass die geforderten fünf Milliarden Euro für die Stromsteuersenkung nicht aufgebracht werden konnten. Er verwies darauf, dass bereits massive Einsparungen und Umverteilungen erfolgt seien, um die Energiekosten für Bürger zu senken.

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Finanzpolitischer Schwerpunkt auf Solidität und Seriosität

Lars Klingbeil erklärte deutlich, dass er nicht für finanzpolitische Experimente zur Verfügung stehe. Stattdessen seien in seiner Amtszeit Solidität und Seriosität die entscheidenden Prinzipien der Haushaltspolitik. Der Minister unterstrich, dass er zwar offen für neue Lösungen sei, aber keine Mittel zur Verfügung stehen, die nicht gegenfinanziert werden könnten. Er kündigte an, selbst im Koalitionsausschuss Vorschläge zu erarbeiten, wie solche Maßnahmen finanziert werden könnten.

Ungeheure Ausgaben und massive Kreditaufnahme

Der Bundeshaushalt 2027 stellt eine historische Belastungsgrenze dar. Nach mehr als 15 Stunden intensiver Verhandlungen in der sogenannten Bereinigungssitzung gab der Haushaltsausschuss am frühen Freitagmorgen seine Zustimmung. Die gesamten geplanten Ausgaben des Bundes steigen auf 560,9 Milliarden Euro, was einen neuen Höchstwert in der Geschichte der Bundesrepublik darstellt. Allein im Kernhaushalt sind fast 123 Milliarden Euro an neuen Schulden vorgesehen, was rund vier Milliarden Euro mehr ist als ursprünglich geplant.

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Staatsverschuldung erreicht zweithöchstes Niveau

Die gesamte Neuverschuldung des Bundes, einschließlich aller Sondertöpfe, steigt auf mehr als 210 Milliarden Euro an. Damit wird die zweithöchste Neuverschuldung in der Geschichte der Bundesrepublik erreicht. Der Finanzminister argumentierte, dass es notwendig war, eine Lücke von 34 Milliarden Euro zu schließen. Diese Schließung sei durch die Senkung der Netzentgelte, die Gasspeicherumlage und den Tankrabatt erreicht worden.

Investitionen in Infrastruktur und Landesverteidigung

Klingbeil verwies auf die sichtbaren Investitionen im gesamten Land, darunter die Sanierung von Brücken und Schulen. Ein erheblicher Teil der Mittel fließe zudem in die Verteidigung. Der Minister betonte, dass Deutschland sich gegenüber Wladimir Putin nicht mit der schwarzen Null verteidigen könne. Er zeigte sich dem Parlament für die schwierige Vereinbarung dankbar, obwohl die Situation für Parlamentarier bei der Verteilung von Milliarden unterschiedlich wahrgenommen werde. Die Vizekanzler-Funktion werde in diesem Kontext direkt mit der Priorisierung von Investitionen verknüpft, um die langfristige Handlungsfähigkeit des Staates zu sichern.