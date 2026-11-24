Finanzminister Lars Klingbeil sichert Haushalt 2027. AfD droht mit Klage. Stromsteuer-Senkung und Wehrmacht-Ausgaben prägen die Debatte im Bundestag.

Der Deutsche Bundestag hat diese Woche die abschließenden Beratungen zum Bundeshaushalt für das Jahr 2027 aufgenommen. Der Startpunkt dieser kritischen Legislaturphase war die Rede von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), der am Montag die wirtschaftliche und sicherheitspolitische Basis der geplanten Ausgaben erläuterte. Mit den Worten, er tue alles dafür, dass kein Kind in Deutschland je wieder Krieg erleben müsse, begründete der Sozialdemokrat die signifikanten Mittelzuweisungen für die Bundeswehr. Seine Rede dauerte nur wenige Minuten, bevor die anschließende Debatte im Parlament begann.

Klingbeil betont Wachstum und Infrastruktur

Lars Klingbeil verwies in seiner Ausführungen darauf, dass Gründungen, Exporte und das Bruttoinlandsprodukt wieder wachsen würden. Der Finanzminister hob hervor, dass das Sondervermögen zur Modernisierung und zum Ausbau der Infrastruktur einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage des Landes leiste. Parallel dazu stützten die Milliardeninvestitionen für die Bundeswehr das Wirtschaftswachstum und würden gleichzeitig für mehr nationale und internationale Sicherheit sorgen. Klingbeil gestand ein, dass die Bewältigung der Milliardenlücken, die sein Ministerium schließen musste, wahnsinnig herausfordernd war. Er zeigte sich dennoch verständnisvoll für die Kritik aus dem Parlament, wonach der vom Haushaltsausschuss bereits fertiggestellte Entwurf kurz nach der Sitzung nochmals verändert wurde.

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AfD droht mit Verfassungsbeschwerde

Die politische Spannung vor den Schlussberatungen ist hoch, da die Alternative für Deutschland (AfD) bereits mit einer Verfassungsbeschwerde gegen die Finanzpläne der schwarz-roten Koalition gedroht hat. Der Co-Vorsitzende der Partei, Tino Chrupalla, erklärte vor einer Sitzung der AfD-Bundestagsfraktion in Berlin, der Haushalt sei verfassungsrechtlich angreifbar. Er kündigte an, den juristischen Weg zu nutzen, um eine Prüfung der Finanzpläne durch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zu erwirken. Dabei greift Chrupalla die politische Konstellation in Sachsen-Anhalt auf, wo eine erste AfD-Landesregierung im Amt ist. Ulrich Siegmund wird am 8. Dezember im Magdeburger Landtag zur Wahl für das Amt des Ministerpräsidenten kandidieren, was der AfD politisches Gewicht für eine solche Klage verschafft.

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SPD kritisiert Koalitionsdruck und Stromsteuer

Auch innerhalb der Regierungskoalition gibt es erhebliche Reibungspunkte, die das Verfahren belasten. Die SPD im Bundestag hat das aktuelle Haushaltsverfahren scharf kritisiert, da die Koalitionsspitzen erst nach der fertigen Verhandlung im Haushaltsausschuss eine Einigung erzielt hatten. Wiebke Esdar, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, betonte in Berlin, dass sich dies im kommenden Jahr nicht wiederholen dürfe. Der umstrittene Punkt war die Nachträgliche Senkung der Stromsteuer für alle Verbraucher und Unternehmen für das Jahr 2027. Diese Maßnahme war zuvor im Kanzleramt unter dem Druck von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) beschlossen worden und muss nun nachträglich in den Etat eingearbeitet werden. Esdar versicherte trotz der Kritik, die Zustimmung der SPD zum Haushalt stehe, und wies darauf hin, dass die endgültige Bestätigung durch den Bundestag am 27. November erfolgen soll.

Umweltpolitik und Rentenreform并行 behandelt

Neben dem Finanzpaket werden auch andere große Themenbereiche im politischen Alltag der Bundesregierung verhandelt. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) äußerte sich nach dem Scheitern der Weltklimakonferenz in der Türkei optimistisch bezüglich des deutschen Kurses. Er erklärte, Deutschland werde den Klimaschutz vorantreiben, um sich von Öl und Gas unabhängig zu machen und so die Wirtschaft vor Erpressbarkeit und Volatilität zu schützen. Gleichzeitig wehrt sich der Unionsfraktionschef Thorsten Frei gegen jede Aufweichung der Vorschläge zur Rentensystemreform. Er bekräftigte, die Vereinbarung mit der SPD zur Erhöhung der Abschläge von 0,3 auf 0,4 Prozent pro Monat bei vorzeitigem Renteneintritt werde umgesetzt. Zudem wies die Bundesregierung den CSU-Vorstoß von Markus Söder zur kalten Progression zurück, da die entsprechenden Debatten im Zuge der abgeschlossenen Haushaltsberatungen geführt wurden.