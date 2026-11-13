Bundeshaushalt 2027: Koalition einigt sich auf Zeitplan für Zucker- und Plastiksteuer

Die schwarz-rote Koalition hat den Bundeshaushalt 2027 bereinigt. Die Zuckersteuer und die Plastiksteuer werden verschoben. Streiten tun sich Union und SPD über die Stromsteuer.

Die schwarz-rote Koalition aus CDU/CSU und SPD hat die umstrittensten Punkte im Entwurf zum Bundeshaushalt 2027 erfolgreich ausgehandelt und damit den Weg für die Verabschiedung freigemacht. Ein zentrales Element dieser Einigung ist die Verschiebung der Einführung der Zuckersteuer auf stark gesüßte Getränke. Während der ursprüngliche Fahrplan eine Erhebung ab dem 1. Juli 2027 vorsah, gilt ab sofort der 1. Januar 2028 als neues Startdatum für diese neue Abgabe. Darüber hinaus wurde vereinbart, dass eine geplante Steuer auf Plastikverpackungen im Jahr 2027 nicht erhoben wird. Damit sind die größten Hürden für den Etat 2027 aus dem Weg geräumt, auch wenn einige offene Fragen die Zusammenarbeit weiterhin belasten.

Bereinigungssitzung und Zeitpläne für neue Abgaben

Die entscheidende Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses erstreckte sich über eine Dauer von rund 16 Stunden. In dieser langen Phase mussten die Ministerinnen und Minister der Koalitionsspitze persönlich vorstellig werden, was teilweise dazu führte, dass sie stundenlang vor den Sitzungsräumen warten mussten. Das Ergebnis dieser anstrengenden Verhandlungen ist, dass der Bundeshaushalt für das kommende Jahr zumindest vorläufig als gesichert gilt. Die konkrete Verschiebung der Zuckersteuer auf den 1. Januar 2028 soll Entlastung bei der kurzfristigen Einführung bringen, während die Plastiksteuer komplett zurückgestellt wird.

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Dieser Kompromiss stellt einen klaren Mechanismus dar, wie die Koalition den Druck im Haushalt minimieren wollte. Durch die Aussetzung der Plastiksteuer im kommenden Jahr entfallen sofortige Kosten für Verpackungen, was viele Branchen positiv aufnehmen. Die Zuckersteuer bleibt als Instrument zur Gesundheitsförderung erhalten, wird aber zeitlich gestreckt. Diese Maßnahmen sollen die Akzeptanz im Ausschuss erhöhen und den Weg für die finale Zustimmung im Bundestag ebnen. Die technischen Details zur Ausgestaltung dieser neuen Abgaben werden weiterhin zwischen den Ressorts abgestimmt.

Streitpunkte zwischen Union und SPD im Detail

Trotz der Fortschritte bei den Umwelt- und Verbrauchssteuern bleibt ein fundamentaler Konflikt bestehen, der die Stabilität der Regierungskoalition weiterhin testen kann. Der Hauptstreitpunkt dreht sich um die Frage, ob die Koalition eine Senkung der Stromsteuer für alle Verbraucher finanzieren kann. CDU-Generalsekretär Paul Zimiak nannte dies das Einzige, was die Union gefordert habe, und kritisierte scharf, dass dieser Punkt nicht umgesetzt werde. Für Zimiak bedeutet dies einen Glaubwürdigkeitsverlust, da das Vertrauen in die Verhandlungsgeschicklichkeit von Kanzler Olaf Scholz bei vielen Unionsabgeordneten schwinde.

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Die Position der SPD und Finanzminister Lars Klingbeil ist hier deutlich abgrenzend. Nach Einschätzung von SPD-Fraktionschef Matthias Miersch wird eine Stromsteuersenkung im aktuellen Haushaltsverfahren nicht mehr vereinbart. Die Kosten für eine solche Maßnahme würden rund fünf Milliarden Euro im kommenden Jahr betragen. Für das Jahr 2028 sehe Miersch ebenfalls ein großes Problem bei der Finanzierung. Die Union sieht dies anders und erwartet, dass noch Änderungen am Entwurf möglich sind, solange der Abschluss am Freitag übernächster Woche noch nicht finalisiert ist.

In der Union führte diese Ablehnung zu heftigen Reaktionen. Eine Nachtsitzung der Unionsfraktion wurde von Medien als Zorn- und Wut-Gipfel beschrieben. Mehr als 30 Unionsabgeordnete meldeten sich kritisch zu Wort. Paul Zimiak hielt eine Brandrede, in der er erklärte, dass ohne die Stromsteuersenkung die Glaubwürdigkeit der Koalition leide. Selbst Friedrich Merz, der wegen eines Geburtstagsessens mit der Familie der Krisensitzung am Mittwochabend fernblieb, bekam die aufkommende Wut in der Fraktion mit. Er telefonierte noch in der Nacht mit Vertrautem wie Thorsten Frei.

Auswirkungen und finanzielle Anforderungen

Die offene Frage der Finanzierung stellt ein enormes Hindernis für die Union dar. Die benötigten Summen belaufen sich auf rund 5,4 Milliarden Euro, die im aktuellen Haushaltsentwurf nicht enthalten sind. Thorsten Rudolph, der SPD-Haushälter, betonte am Freitag, dass man keine neuen Schulden aufnehmen dürfe, um diese Senkung zu finanzieren. Vorraussetzung für eine Einigung seien daher zusätzliche Einsparungen an anderer Stelle, was in der aktuellen Haushaltslage als schwierig erscheint. Finanzminister Lars Klingbeil bestätigte, dass im Etat 2027 keine weiteren Spielräume gesehen werden.

Politisch ist die Stromsteuer auch in der Union ein wichtiges Instrument, um Wählerstimmen zu sichern. Hendrik Wüst, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, hält die Senkung für unverhandelbar. Dies liegt unter anderem daran, dass er damit im kommenden Landtagswahlkampf punkten will. In dem bevölkerungsreichsten Bundesland mit rund 18 Millionen Einwohnern findet am 25. April 2027 eine Wahl statt. Wüst nutzt das Thema, um politisch gegen die Bundesregierung zu mobilisieren, was die Verhandlungen auf Bundesebene zusätzlich erschwert.

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Für die breite Öffentlichkeit bedeutet die Einigung im Haushaltsausschuss vorerst Planungssicherheit. Die Verschiebung der Zuckersteuer auf den 1. Januar 2028 gibt der Industrie und den Handel mehr Zeit zur Anpassung. Die Aussetzung der Plastiksteuer entlastet viele Unternehmen im Verpackungssektor im aktuellen Jahr. Doch die politischen Spannungen bleiben bestehen. Die Union droht damit, den Streit um die Stromsteuer auch in den kommenden Tagen im Bundestag weiterzuführen, solange der Haushalt nicht final verabschiedet ist.

Weitere Verfahrensschritte und politische Lage

Der nächste wichtige Schritt für den Bundeshaushalt 2027 ist die Sitzung des Koalitionsausschusses, die am Dienstag stattfindet. Friedrich Merz kündigte an, das Thema der Stromsteuersenkung bei dieser Sitzung erneut mit dem SPD-Koalitionspartner anzusprechen. Wie gut die Chancen dafür stehen, ist unklar. Beide Seiten halten eine Senkung und einen Ausgleich der kalten Progression bei der Einkommensteuer theoretisch noch für möglich. Die SPD beharrt jedoch auf strikten Finanzierungsregeln.

Mathias Middelberg, CDU-Finanzpolitiker, bestätigte am Donnerstagmorgen, dass es innerhalb der Union zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen sei. Er betonte jedoch, dass dies in einer demokratischen Partei normal sei. Solange alle ihre Meinung sagen, sei das gut für den Prozess. Doch die Zeit drängt, da die finale Verabschiedung des Haushalts am Freitag übernächster Woche erfolgen soll. Bis dahin bleibt die schwarz-rote Koalition unter Druck, einen Konsens zu finden, der beide Seiten trägt und die Staatsfinanzen nicht überlastet.