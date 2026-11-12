Bundeshaushalt 2027: Kompromiss bei Zucker- und Plastiksteuer

Schwarz-Rot einigt sich auf Verschiebung der Zuckersteuer und Aussetzung der Plastiksteuer. Die Stromsteuersenkung bleibt ungeklärt, was Unionsunmut schürt.

Die schwarz-rote Koalition hat bedeutende Streitpunkte für den Bundeshaushalt 2027 bereinigt, um eine Blockade des Staatshaushalts zu verhindern. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) und die Unionsparteien haben nach langen Verhandlungen einen Kompromiss erzielt, der zeitliche Verzögerungen bei wichtigen Steuermaßnahmen vorsieht. Dieses Vorgehen soll sicherstellen, dass die Finanzplanung für das kommende Jahr rechtzeitig beschlossen werden kann, ohne weitere politische Risiken einzugehen.

Verschiebung der Zuckersteuer auf 2028

Eines der zentralen Ergebnisse der Einigung ist die deutliche Verschiebung des Einführungstermins für die Zuckersteuer. Die geplante Besteuerung von stark gesüßten Getränken soll nicht wie ursprünglich anvisiert zum 1. Juli 2027 in Kraft treten. Stattdessen wurde ein neuer Startzeitpunkt zum 1. Januar 2028 vereinbart. Diese Entscheidung entlastet die Verbraucher und die betroffene Industrie vorerst, verlängert jedoch die Diskussion über die öffentliche Gesundheit um ein volles Jahr.

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Die Kompromissbereitschaft zeigte sich auch bei der Einführung neuer Abgaben für umweltbelastende Materialien. Eine neu diskuterte Steuer auf Plastikverpackungen, die ebenfalls Teil der Haushaltsgespräche war, wird im kommenden Jahr nicht erhoben. Die Koalition hat sich darauf geeinigt, diese Maßnahme zunächst auszusetzen, was als Zugeständnis an wirtschaftspolitische Bedenken innerhalb der Union gewertet wird.

Gescheiterte Stromsteuersenkung löst Unmut aus

Während bei Verbrauchssteuern Klarheit geschaffen wurde, bleibt eine von Kanzler Friedrich Merz (CDU) angestrebte Stromsteuersenkung für alle Verbraucher ungeklärt. Diese Forderung stieß bei den SPD-Verhandlungsführern auf Widerstand, da sie als zu kostspielig für den Haushalt eingestuft wurde. Die Nichtberücksichtigung dieser Forderung führte zu erheblicher Unruhe innerhalb der Unionsfraktion und wurde von Kritikern als Vertrauensverlust gewertet.

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Paul Zimiak, der CDU-Generalsekretär in Nordrhein-Westfalen, kritisierte das Ergebnis scharf. Er verwies darauf, dass die einzige konkrete Forderung der Union, nämlich die Stromsteuersenkung, nicht umgesetzt wurde. Zimiak warnte davor, dass die Union durch diesen Ausgang Glaubwürdigkeit bei den eigenen Wählern verliere, da versprochene Entlastungen ausblieben. Seine Einschätzung spiegelt die Enttäuschung vieler Abge Widerstand wider.

Kritik aus den Reihen der Union

Die Stimmung im Raum der Verhandlungen wurde als angespannt beschrieben, wobei die Union rund drei Stunden tagte, während die SPD in einer Dreiviertelstunde ihre Positionen klärte. Das Blatt bezeichnete die Nachtsitzung sogar als Zorn- und Wut-Gipfel. Mehr als 30 Unionsabgeordnete meldeten sich kritisch zu Wort und drückten ihre Frustration über den Prozess aus. Dies verdeutlicht, wie tief die Gräben zwischen den Koalitionspartnern bei strittigen Punkten waren.

Olav Gutting, der CDU-Finanzpolitiker, äußerte gegenüber Bild seine Unverständnis für die gefundenen Kompromisse. Er gab zu, Mitleid mit der eigenen Verhandlungsdelegation zu haben, konnte jedoch keine Rechtfertigung für die eingegangenen Zugeständnisse finden. Gleichzeitig soll Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) den Unionsparteien sogar Rechtsbruch vorgeworfen haben, was die Atmosphäre zusätzlich vergiftete.

Herausforderungen für die Fraktionsführung

Thorsten Frei (CDU) und die Unions-Fraktionsspitze stehen nun vor der schweren Aufgabe, die Kompromisse mit der SPD im eigenen Lager durchzusetzen. Die Befürchtung ist groß, dass ein signifikanter Teil der Abgeordneten der Zustimmung zu den vereinbarten Haushaltspunkten verweigern wird. Diese innere Spaltung könnte die Regierungsstabilität langfristig beeinträchtigen und die Zusammenarbeit erschweren.

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Besonders bei der Zuckersteuer zeichnet sich ab, dass mehr als 12 Unionsabgeordnete ihre Zustimmung verweigern könnten. Diese Zahl ist bedenklich, da sie in etwa der Mehrheit von Schwarz-Rot im Bundestag entspricht. Sollte dieser Teil der Union gegen den Haushalt stimmen, droht die Regierungskoalition in eine schwierige politische Lage zu geraten, die weitere Verhandlungen und mögliche Neukalkulationen erforderlich macht.