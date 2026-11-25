Bundesfinanzminister Lars Klingbeil und Kanzler Friedrich Merz beschließen eine Stromsteuersenkung im Haushalt 2027. Das Modell birgt hohe Finanzrisiken und führt zur Oppositionskritik.

Die Nacht ist noch dunkel, als Bundesfinanzminister Lars Klingbeil am Mittwochmorgen das Paul-Löbe-Haus im Berliner Regierungsviertel betritt. Um 7:25 Uhr nimmt er an der Sitzung des Haushaltsausschuss es im Raum 2.400 teil. Die anwesenden Abgeordneten haben bereits gemischte Gefühle, nicht allein wegen der frühen Stunde. Wenige Tage vor der entscheidenden Abstimmung im Deutschen Bundestag müssen die Parlamentarier nochmals Hand an den Etat 2027 legen. Dies ist außergewöhnlich, da die letzte Bereinigungssitzung bereits fast zwei Wochen zurückliegt.

Koalitionsausschuss beschließt Stromsteuer Senkung

Der Grund für die zusätzliche Sitzung liegt in der Entscheidung des Koalitionsausschusses. Dieser hat beschlossen, den Einnahmetitel der Stromsteuer um fünf Milliarden Euro zu senken. Parallel dazu wird der Ausgabentitel für die EEG-Vergütung um denselben Betrag reduziert. Bundeskanzler Friedrich Merz und seine Regierung handelten trotz der angespannten Haushaltslage. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte im Frühjahr noch 16,5 Milliarden Euro für die Vergütung von eingespeistem Strom eingeplant. Nun geht das Ministerium von fünf Milliarden Euro weniger aus.

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Finanzminister Klingbeil riskiert neues Verschuldungschaos

Das Finanzkonzept von Lars Klingbeil stößt auf breite Skepsis. Der Haushalt ist insgesamt auf die maximal mögliche Verschuldung ausgelegt. Sollte die Rechnung von Bundesfinanzminister Klingbeil nicht aufgehen, droht neues Chaos. Die Stromsteuer-Senkung gilt vielen als nicht solide finanziert. Die Koalition setzt dabei auf hohe Strompreise, um das wackelige Konstrukt zu halten. Fallen die Preise, muss das Geld anderswo im Haushalt aufgetrieben werden. Finanzminister Lars Klingbeil sieht sich daher einem kritischen Tribunal ausgesetzt, obwohl er kein Böses tat.

Opposition verurteilt Missachtung des Parlaments

Dietmar Bartsch von der Linken und Sebastian Schäfer von den Grünen üben scharfe Kritik. Sebastian Schäfer beschreibt die Situation als Missachtung des Parlaments. Er warnt, dass ein Platzen der Konstruktion zu Neuem Chaos führt. Auch der SPD-Chefhaushälter Thorsten Rudolph spricht von einer Missachtung des Parlaments. Er forderte, dass dies ein einmaliger Vorgang bleiben muss. Die Gegenfinanzierung für die Senkung bezeichnete er als verwunderlich. Der Haushaltsausschuss bleibt also ein Ort der harten Debatten.

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Autobahn GmbH und Rentenversicherung als Risikofaktoren

Neben der Stromsteuer gibt es weitere umstrittene Elemente im Haushalt 2027. Die Bundesagentur für Arbeit erhält ein Darlehen über 8,2 Milliarden Euro. Diese finanzielle Transaktion unterliegt nicht der Schuldenbremse. Finanzwissenschaftler bezweifeln, ob die hohe Verschuldung der Agentur jemals zurückgezahlt werden kann. Der Bundeszuschuss zur Rentenversicherung wird um drei Milliarden Euro gesenkt. Ob der Bund nachschießen muss, ist offen. Die Rechnung bleibt unsicher.

Steuerzahler zahlen mehr für gleiche Infrastruktur

Die bundeseigene Autobahngesellschaft wird künftig eigene Schulden machen. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil kürzte die Investitionszuweisungen um zwei Milliarden Euro. Die Autobahn GmbH wird teurere Kredite aufnehmen als der Bund. Steuerzahlerinnen und Steuerzahler müssen am Ende mehr für das gleiche Ergebnis zahlen. Im Sozialbereich plant die Regierung weniger Ausgaben für Grundsicherung und Unterkunft. Die Zahl der Leistungsempfänger muss sinken. Der Haushalt 2027 ist somit ein Balanceakt mit hohem Risiko.