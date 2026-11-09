Bundeshaushalt 2027: Merz und Klingbeil verhandeln Steuer- und Ausgabenkompromiss

Bundeskanzler Friedrich Merz und Finanzminister Klingbeil ringen um Kompromisse. Neue Steuern auf Zucker, Plastik und Krypto sowie Änderungen bei der Einkommensteuer prägen die Verhandlungen.

Am heutigen Montag geht die Regierungsvorlage des deutschen Bundeshaushalts an die Haushälter. Im Ausschuss und in der nächtlichen Bereinigungssitzung am Donnerstag soll der Etat festgezurrt werden. Doch weil wesentliche Fragen - etwa, welche Steuern man erhöht oder überhaupt einführt - weiter nicht geklärt sind, ist der Haushalt nun wieder Thema für die Koalitionsspitzen. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) soll sich Anfang der Woche Zeit für die finalen Verhandlungen freigehalten haben.

Einkommensteuer reformiert die Freibeträge

Die Bundesregierung hat sich bereits im Juli auf Änderungen der Einkommensteuer verständigt. Dafür sollen unter anderem Grund- und Kinderfreibeträge und das Kindergeld erhöht werden. Im Gegenzug sollen die absoluten Spitzenverdiener stärker belastet werden. Künftig soll der Reichensteuersatz früher greifen und für besonders hohe Einkommen auf 47 Prozent erhöht werden. Parteiübergreifend hält man das Entlastungsvolumen für nicht hoch genug. Doch mehr gibt die aktuelle Haushaltslage nicht her und auf eine Gegenfinanzierung konnte man sich nicht einigen.

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In der Union fordern manche weiterhin, dass die kalte Progression voll ausgeglichen wird. Doch das würde weitere vier Milliarden Euro kosten, den Bund knapp die Hälfte. Daher dämpfte selbst Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU) diese Erwartung vor wenigen Tagen. Am Freitag drohte zudem Fraktionsvize Matthias Middelberg im "Handelsblatt" mit einer Blockade der Reform, solange es keine praktikable Möglichkeit für Personengesellschaften gebe, sich wie Kapitalgesellschaften zu besteuern. Hintergrund ist, dass sie von der höheren Reichensteuer betroffen wären und die Koalition ab 2028 die Körperschaftsteuer schrittweise absenken wird.

Zuckersteuer senkt Konsum und entlastet Gesundheit

Großbritannien und andere Länder haben sie schon, nun will auch Deutschland eine Steuer auf Limonaden, Cola, Eistees, Energydrinks und andere zuckerhaltige Getränke einführen. Damit will die Bundesregierung den Zuckerkonsum senken, Übergewicht sowie Krankheiten vorbeugen und damit das Gesundheitssystem entlasten. Die Lenkungswirkung zweifelt niemand an. Unterschiedliche Vorstellungen gibt es zum Zeitplan. Das Bundesfinanzministerium will die Steuer ab dem 1. Juli 2027 erheben. In der CSU sowie Teilen der CDU will man sie erst zum 1. Januar 2028 einführen.

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Nach Tagesspiegel-Informationen stehen die Finanzpolitiker beider Fraktionen allerdings hinter dem früheren Termin. Gesundheitsexperten fordern die Steuer seit Jahren, auch eine Kommission der Regierung hat sich im Frühjahr dafür ausgesprochen. Für den Bundeshaushalt 2027 mit 690 Millionen Mehreinnahmen auch nicht unwesentlich.

Plastiksteuer verzögert sich durch Unionsvorbehalte

Neu einführen wollen Union und SPD außerdem eine Steuer auf Kunststoffverpackungen und -folien sowie auf Verbundverpackungen mit einem Kunststoffanteil von mehr als fünf Prozent. Die Steuer soll 550 Euro je Tonne Kunststoff betragen. Der Beschluss verschiebt sich seit Wochen, denn in der Union gibt es große Vorbehalte dagegen. Dass Klingbeil dafür Hunderte zusätzliche Stellen veranschlagt, hält man für nicht vertretbar. Zusätzliche Belastungen für Firmen lehnt man ab. Auch hier wünscht man sich mindestens, die Einführung auf 2028 zu verschieben. Dabei zweifeln selbst die Grünen an der Lenkungswirkung der neuen Steuer.

Klingbeil hängt nicht an der Plastiksteuer. Doch auf die zusätzlichen Mittel von 850 Millionen Euro im kommenden und 1,4 Milliarden Euro ab 2028 kann er kaum verzichten.

Kryptosteuer trifft Langzeitanleger ab 2027

Bisher sind Gewinne aus privaten Kryptogeschäften mit Bitcoin, Ethereum und Co. in Deutschland nach einer Haltedauer von mehr als einem Jahr vollständig steuerfrei. Die Bundesregierung will diese Sonderregel für Kryptowerte, die ab 2027 erworben werden, streichen. Auch hier verschiebt sich der Kabinettsbeschluss wegen Vorbehalten aus der Union seit Wochen. Manche sehen darin eine Benachteiligung von Langzeitanlegern und warnen vor dem bürokratischen Aufwand. Der CDU-Finanzpolitiker Olav Gutting kündigte vergangene Woche an, die Einführung noch stoppen zu wollen.

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Die Kryptosteuer ist für 2027 nicht haushaltsrelevant. Trotzdem müsste sie noch dieses Jahr in Kraft treten, damit sie zum Jahreswechsel gilt.

Alkoholsteuer erhöht Preise für Spirituosen

Das Trinken soll zum Jahreswechsel deutlich teurer werden. Die Bundesregierung will die Alkoholsteuer auf Spirituosen sowie die Steuern auf Schaumwein, Zwischenerzeugnisse und Alcopops zum 1. Januar um jeweils 20 Prozent erhöhen. Bier und Wein sind davon ausgenommen. Auch hier fordern Teile der Union einen späteren Zeitpunkt. CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann bekräftigte am Montag zudem, die Erhöhung der Schaumweinsteuer verhindern zu wollen. Die Agrarminister aus den Ländern haben das schon vor Wochen gefordert, genauso wie die Agrarpolitiker von CDU/CSU im Bundestag.

Für den Bundeshaushalt sind die erwarteten Einnahmen für 2027 mit 455 Millionen vergleichsweise gering.