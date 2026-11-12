Bundeshaushalt 2027: Schwarz-Rot einigt sich auf Kompromisse

Kanzler Merz und Finanzminister Klingbeil einigen sich auf Änderungen im Bundeshaushalt 2027. Zuckersteuer verzögert, Plastiksteuer gestrichen. Die Stromsteuer senkung bleibt offen.

Die schwarz-rote Koalition hat im Bundestag mehrere strittige Punkte für den Bundeshaushalt 2027 erfolgreich aus dem Weg geräumt. Bundeskanzler Friedrich Merz und seine Koalitionspartner haben sich auf signifikante Änderungen in der Steuerpolitik geeinigt, um die Haushaltsberatungen voranzubringen. Die wichtigste Änderung betrifft die geplante Zuckersteuer auf stark gesüßte Getränke, die nun nicht mehr zum 1. Juli 2027, sondern erst zum 1. Januar 2028 in Kraft treten wird. Zudem wurde vereinbart, die neu eingeführte Steuer auf Plastikverpackungen im kommenden Haushaltsjahr gänzlich aus dem Entwurf zu streichen.

Verzögerung bei der Zuckersteuer

Die Einführung der Zuckersteuer wurde von der Regierungskoalition um ein halbes Jahr nach hinten verschoben. Während das ursprüngliche Gesetzgebungsverfahren vorsah, dass die Abgabe auf stark gesüßte Getränke bereits zum 1. Juli 2027 erhoben wird, gilt ab sofort der 1. Januar 2028 als neuer Stichtag. Diese Verschiebung dient dazu, der Industrie mehr Zeit für Anpassungen zu gewähren und politische Reibungsverluste in der aktuellen Haushaltsdebatte zu reduzieren. Die Entscheidung ist ein direkter Kompromiss zwischen den finanziellen Interessen des Bundes und den Bedenken verschiedener Branchenverbände gegenüber neuen Verbrauchssteuern.

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Aussetzung der Plastiksteuer

Eine weitere kontroverse Maßnahme wurde vollständig aus dem Haushaltsentwurf für 2027 entfernt. Die SPD und die CDU hatten sich darauf verständigt, die geplante neue Steuer auf Plastikverpackungen für das kommende Jahr nicht zu erheben. Durch diese Aussetzung entfällt die finanzielle Belastung für Produzenten und Händler im Bereich der Kunststoffverpackungen im aktuellen Wirtschaftsjahr. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) begründete diese Entscheidung mit dem notwendigen Konsens in der Koalition, da andere Streitpunkte priorisiert wurden. Damit fällt die geplante Einnahmequelle für das Bundesfinanzenamt im Haushaltsjahr 2027 weg.

Streit um die Stromsteuersenkung

Einigkeit konnte hingegen nicht über die von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) angestrebte Stromsteuersenkung für alle erreicht werden. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch erklärte am Donnerstag gegenüber Funke Medien klar, dass diese Maßnahme in den laufenden Haushaltsberatungen voraussichtlich nicht vereinbart wird. Miersch begründete dies damit, dass die Stromsteuersenkung bisher nicht finanzierbar sei. Laut seiner Einschätzung würde die Senkung rund fünf Milliarden Euro im Jahr 2027 kosten und auch für das Jahr 2028 gäbe es ein großes Problem bei der Deckung dieser Ausgaben.

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Interner Konflikt in der Union

Die Ablehnung der Stromsteuersenkung durch die SPD sorgte für erhebliche Unruhe innerhalb der Unionsfraktion. Während die SPD nach einer Dreiviertelstunde mit ihrer Rede fertig war, tagte die Union rund drei Stunden lang in intensiven Debatten. Die Stimmung in den Reihen der CDU-Abgeordneten war als mau beschrieben worden. Das Blatt bezeichnete die Nachtsitzung gar als Zorn- und Wut-Gipfel, bei dem sich mehr als 30 Unionsabgeordnete kritisch zu Wort meldeten. Paul Zimiak, der CDU-Generalsekretär in Nordrhein-Westfalen, hielt eine Brandrede und konstatierte, dass das einzige Ziel, die Stromsteuersenkung, nicht erreicht werde. Zimiak warnte vor einem massiven Glaubwürdigkeitsverlust der Union.

Forderungen nach Gegenfinanzierung

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) betonte wiederholt, dass im Bundeshaushalt 2027 keine weiteren finanziellen Spielräume existieren. Obwohl er sich offen für eine Senkung der Stromsteuer zeigte, forderte er zwingend konkrete Vorschläge für eine Gegenfinanzierung. Der CDU-Finanzpolitiker Mathias Middelberg bestätigte am Donnerstagmorgen im Deutschlandfunk, dass es innerhalb der Unionsfraktion zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen sei. Er meinte, dass es in einer demokratischen Partei nicht schlecht sei, wenn so ziemlich alle ihre Meinung äußerten. Der CDU-Finanzpolitiker Olav Gutting äußerte dem Blatt gegenüber tiefes Unverständnis für die aktuellen Kompromisse und sprach von Mitleid mit der eigenen Fraktion.

Auswirkungen auf die Koalition

Der Tenor unter den Sitzungsteilnehmern deutet darauf hin, dass die Unions-Fraktionsspitze um Thorsten Frei (CDU) Schwierigkeiten bekommen dürfte, die getroffenen Kompromisse mit der SPD unter den eigenen Leuten durchzusetzen. Laut Quellen wollen etwa bei der Zuckersteuer mehr als zwölf Unionsabgeordnete die Zustimmung verweigern. Dies stellt ein politisches Risiko dar, da diese Zahl die Mehrheit von Schwarz-Rot im Bundestag übersteigt. Die Haushaltsberatungen müssen bis Ende der Woche abgeschlossen werden, was die Situation zusätzlich verschärft. Die Frage der Stromsteuer bleibt damit vorerst ungeklärt und könnte zukünftige Koalitionsverhandlungen belasten.