Finanzministerium und Koalitionsparteien verhandeln über milliardenschwere Mehrausgaben und Steueranpassungen für das Haushaltsjahr 2027.

Die Koalitionsspitzen aus SPD und Union haben sich am Donnerstag auf eine Einigung für die weitere Ausgestaltung des Bundeshaushalt s geeinigt. Damit können nun die allerletzten Detailfragen in einer traditionell langen Sitzung des Haushaltsausschuss es geklärt werden. Der Schritt markiert einen entscheidenden Durchbruch in den anhaltenden Beratungen, nachdem zuvor große Unsicherheit über den weiteren Verlauf geherrscht hatte.

Mehrausgaben für Arbeitsmarkt und E-Mobilität

Laut der Bereinigungsvorlage, die dem Tagesspiegel vorliegt, meldet die Bundesregierung weitere Mehrausgaben an. Ein zentraler Punkt ist die Aufstockung der Darlehen an die Bundesarbeitsagentur. Aufgrund der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt soll das Darlehen um drei Milliarden Euro auf insgesamt 8,2 Milliarden Euro erhöht werden. Diese Maßnahme dient der Stabilisierung der Arbeitsmarktinstrumente und reagiert auf aktuelle ökonomische Entwicklungen.

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Des Weiteren findet sich im Dokument eine Aufstockung der Förderung von Elektroautos. Begründet wird dies damit, dass sich die Entwicklung auf dem Markt deutlich dynamischer darstelle als in der ursprünglichen Konzeption und Bedarfsplanung angenommen. Zudem werden einige Rüstungsprojekte teurer, was ebenfalls zu den zusätzlichen Ausgaben beiträgt. Diese Faktoren zwingen die Verhandlungsführer zu einer Neukalkulation der Haushaltsmittel.

Sozialdemokraten fokussieren auf Familienleistungen

Während der laufenden Verhandlungen stellt die SPD das Thema Familie in den Mittelpunkt ihrer Forderungen. Aus Fraktionskreisen heißt es, dass Kürzungen beim Unterhaltsvorschuss, beim Elterngeld und beim Wohngeld so weit wie möglich zurückverhandelt werden sollen. Die Sozialdemokraten legen dabei besonderen Wert auf die Solidität der Finanzierung. Es müsse alles solide gegenfinanziert werden, um keine neuen Schulden oder Defizite zu erzeugen.

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Die SPD-Bundestagsfraktion warf der Union zudem ungedeckte Versprechen vor. Insbesondere bei unterschiedlichen Steuern ist man sich nach wie vor nicht einig. Die SPD argumentiert mit dem Finanzminister, dass sie zwar offen für Senkungen seien, dies jedoch nur bei tragfähigen Gegenfinanzierungen. Da diese bislang nicht in Sicht seien, stehe einer Umsetzung nichts im Wege, aber die Mittel fehlten vorerst.

Streit um Steueranpassungen und Gegenfinanzierung

Wiebke Esdar, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, räumte im ZDF-Morgenmagazin ein, dass der Punkt im Koalitionsvertrag zwar stehe, aber nicht alles gegenfinanziert sei. Zur Ehrlichkeit gehöre dies dazu, habe man sich in diesem Jahr nicht auf eine Senkung geeinigt. Zudem würde man mit der Gießkanne, also wenig zielgerichtet, entlasten, was aus Sicht der SPD ineffizient wäre. Esdar betonte, dass die Lücke im Koalitionsvertrag geschlossen werden müsse, aber eine solide Basis fehle.

Friedrich Merz will hingegen dringend eine Glaubwürdigkeitslücke schließen, die er vor anderthalb Jahren geschaffen hatte. Damals musste er verkünden, dass die Senkung, anders als versprochen, doch nur für die Industrie und nicht für private Haushalte komme. Ein Konzept, wie die Steuersenkung, die zu Mindereinnahmen von rund fünf Milliarden Euro führen würde, gegenfinanziert werden soll, ist er aber bisher schuldig geblieben. Merz sieht darin einen notwendigen Schritt zur Herstellung von Vertrauen in die wirtschaftspolitische Planung.

Dennoch sitzen den Union-Ministerpräsidenten die CDU-Politiker im Nacken. Diese wollen unbedingt bei den Energiepreisen entlasten, allen voran der NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Wüst und andere Landespolitiker drängen auf konkrete Maßnahmen zur Entlastung der Verbraucher im Bereich Energie, was die Verhandlungen zusätzlich erschwert. Der Druck von den Ländern auf die Bundesregierung wächst dabei stetig.

Ungewissheit bei neuen Umweltsteuern

Eigentlich sollten bestimmte alkoholische Getränke ab dem nächsten Jahr teurer werden. Die Union will den Zeitpunkt jedoch nach hinten schieben. Auch die Sympathien für die neue Steuer auf Kunststoffverpackungen und -folien halten sich vielerorts in Grenzen, bis hin zu den Grünen, die an deren Lenkungswirkung zweifeln. Unionsfraktionschef Thorsten Frei erteilte der Plastiksteuer am Sonntag eine klare Absage, was die Umsetzung weiter vertagt.

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Der Finanzminister kann die Plastiksteuer sich aber weiterhin ab 2028 vorstellen. Zu den Kernproblemen in den aktuellen Verhandlungen zählt sie aber nicht. Fraglich ist allerdings, wo dann das Geld herkommen soll, das man mit ihr einnehmen wollte. 670 Millionen Euro sollte sie 2027 einbringen. Ohne eine klare Quelle für diese Einnahmen bleibt die Steuer jedoch ein theoretisches Konstrukt, das aktuell nicht priorisiert wird. Die Unsicherheit bezüglich der Einnahmen aus dieser Quelle belastet die Haushaltsplanung.

Offene Fragen zur Zuckersteuer und Grundsicherung

Noch unklar ist, ob die Steuer auf zuckerhaltige Getränke kommt. Die SPD zeigt sich derzeit zuversichtlich, während die CSU die Steuer erst im übernächsten Jahr in Kraft treten lassen will. Die CSU begründet dies damit, man wolle Getränkeherstellern Zeit geben, ihre Rezepturen umzustellen. Diese unterschiedlichen Zeitpläne erschweren eine gemeinsame Lösung für beide Koalitionspartner. Die Verhandlungen darüber sind weiterhin angespannt.

Eigentlich sollen ab dem nächsten Jahr vor allem Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen entlastet werden. Noch unklar ist das Ausmaß möglicher Senkungen mit Verweis auf die Haushaltslage. Derzeit gehen Verhandler davon aus, dass die Reform zum nächsten Jahr kommt, aber etwa die kalte Progression nicht voll ausgeglichen wird. Diese Abwägung zwischen Entlastung und haushalterischer Stabilität ist eine der schwierigsten Aufgaben der aktuellen Gespräche.

Alexander Hoffmann, der Landesgruppenchef der CSU, stellte am Dienstag den Etat des Sozialministeriums infrage. Konkret fragte er die Höhe der Grundsicherung an. Neu ist das Thema nicht, doch in dieser Phase der Verhandlungen fällt die Äußerung auf. Hoffmann argumentierte, man wolle 2027 einen echten Sparhaushalt vorlegen. Damit ist er inhaltlich sogar theoretisch auf SPD-Linie, was eine überraschende Konvergenz in den Positionen darstellt.

Eine korrigierte Version des Haushalts 2027 müsste dem Haushaltsausschuss bis Donnerstag vorliegen. Bis dahin gilt: Nichts ist geeint, bevor alles geeint ist. Die abschließenden Details stehen noch aus, doch der Weg für die weitere Bearbeitung ist durch die Einigung der Koalitionsspitzen geebnet. Die weitere Entwicklung wird maßgeblich von den Kompromissen im Ausschuss abhängen.