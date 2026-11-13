Bundeshaushalt 2027: Union und SPD einigen sich auf 560,9 Milliarden Euro mit hoher Schuldenlast

Nach 16 Stunden Einigung auf den Bundeshaushalt 2027: 560,9 Mrd. Euro Ausgaben, 210,4 Mrd. Euro Neuverschuldung. Kritik an Schuldenbremse und Rüstungsausgaben.

Am Freitagmorgen um 5:55 Uhr einigten sich die haushaltspolitischen Sprecher der Unionsfraktion und der SPD auf einen Gesamtkompromiss für den Bundeshaushalt des kommenden Jahres. Das nach 16-stündigen Verhandlungen vorgestellte Ergebnis sieht Ausgaben in Höhe von 560,9 Milliarden Euro vor. Damit beläuft sich die Summe um 5,4 Milliarden Euro höher als die im Sommer veranschlagten Werte. Die Einigung folgte einem intensiven Maraton, der sowohl in der Regierungskoalition als auch in der Opposition auf unterschiedliche Reaktionen stieß.

Unterschiedliche Bewertungen des Verhandlungsergebnisses

Christian Haase (CDU), haushaltspolitischer Sprecher der Union, bewertete das Gelingen der Gespräche positiv. Er verglich das politische Manöver mit einem Slalom und betonte, man sei erfolgreich und unbeschadet ins Ziel gekommen. Rechts neben ihm anwesend, bestätigte auch Thorsten Rudolph von der SPD die gute Qualität des abgestimmten Entwurfs. Er argumentierte, die Regierung habe einen ursprünglich guten Vorschlag durch die Verhandlungen noch weiter verbessert. Diese Einschätzung wurde von den Oppositionsparteien jedoch deutlich kritischer aufgenommen. Sebastian Schäfer, der Grüne Chefhäushalter, charakterisierte das Ergebnis als eine Bretterbude ohne tragfähiges Fundament.

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Kritik am Verfahren und ungewohnte Abläufe

Sowohl Abgeordnete der Koalition als auch der Opposition äußerten scharfe Kritik an der Art und Weise, wie der Haushalt durch den Bundestag gebracht wurde. Dietmar Bartsch von der Linken beschrieb die Situation als einmalig und ungewohnt. Am Montag seien 1100 Seiten Änderungen eingereicht worden, gefolgt von weiteren Hunderten Seiten am Mittwochabend um 20:59 Uhr. Selbst während der eigentlichen Bereinigungssitzung wurden noch Änderungsvorschläge nachgereicht. Christian Haase räumte ein, dass das Verfahren ungewöhnlich war und die Fraktionen auf der eigenen Ebene ziemlich spät dran waren. Letztendlich wurden in der Bereinigungssitzung über 1080 Änderungsanträge beraten und abgestimmt.

Starke Zunahme der Neuverschuldung und Rüstungsetat

Ein zentrales Ergebnis der Verhandlungen ist der Anstieg der Neuverschuldung. Im Kernhaushalt erhöht sich die Verschuldung um weitere 4,2 Milliarden Euro auf nun knapp 123 Milliarden Euro. Wenn alle Sondervermögen einbezogen werden, beläuft sich die gesamten Kreditaufnahme für das Jahr 2027 auf 210,4 Milliarden Euro. Dietmar Bartsch nannte diese Summe einen gigantischen Schuldenberg. Besonders stört ihn die Verteilung der Mittel, da über die Hälfte der Neuverschuldung in den Bereich der äußeren Sicherheit fließt. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) verfügt nun über rund 110 Milliarden Euro in seinem Einzelplan. Dieser Etat ist nach dem Bereich Arbeit und Soziales der zweittgrößte im Staatshaushalt.

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Spannungen um die Einhaltung der Schuldenbremse

Boris Pistorius und Thorsten Rudolph rechtfertigten die hohen Ausgaben für die Verteidigung mit der Bedrohungslage durch Russland und den neuen Zielen der NATO. Rudolph betonte, Deutschland sei das einzige Land, das diese Aufgaben in diesem Umfang wahrnehmen könne. Die Sicherung der Freiheit erfordere die aktuellen finanziellen Aufwendungen. Demgegenüber kritisierte Sebastian Schäfer die Art und Weise, wie Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) den Haushalt ausgleicht. Es gebe Nebenhaushalte und Schattenhaushalte, was er als unseriöse Politik bezeichnete. Diese Kritik teilt der Bundesrechnungshof sowie zahlreiche Wirtschaftsweisen, die Verschiebungen von Posten zwischen Einzelplänen und Sondervermögen bemängeln.

Finanzielle Auswirkungen auf Bundesagentur und Rentenversicherung

Zusätzlich zu den Kontroversen um die Schuldenbremse kommen weitere Maßnahmen hinzu, die in der Opposition auf Widerstand stoßen. Die Bundesagentur für Arbeit soll ein weiteres Darlehen in Höhe von drei Milliarden Euro erhalten. Dieses wird als finanzielle Transaktion verbucht und nicht auf die Schuldenbremse angerechnet. Dietmar Bartsch glaubt, dass dieses Darlehen nie zurückgezahlt wird und die Bundesagentur bis Ende 2027 auf Schulden von rund 20 Milliarden Euro sitzen wird. Außerdem darf sich die Agentur künftig erstmals selbst verschulden, wofür der notwendige Gesetzesentwurf noch nicht durch den Bundestag gegangen ist. Auch der Bundesrechnungshof hatte bereits zu früheren Zeitpunkten Kritik an solchen Buchungen geäußert.

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und Rücklagen

Finanzminister Lars Klingbeil kündigt zudem Einsparungen bei sozialen Leistungen an. Der Zuschuss zur Rentenversicherung wird gesenkt und die Ausgaben für die Grundsicherung reduziert. Obwohl die Regelsätze gleich bleiben, schätzt die Regierung die Zahl der Leistungsberechtigten etwas höher ein. Zudem verschiebt er die Tilgung der Coronaschulden sowie des Sondervermögens für die Bundeswehr. Um die Lücken im Haushalt zu schließen, greift Klingbeil auf die Rücklage zurück, die er eigentlich für die kommenden, herausfordernden Jahre schonen wollte. Diese schrumpft nun um weitere 300 Millionen Euro auf ein Volumen von 3,6 Milliarden Euro. Diese Schritte lösen bei den Oppositionsparteien weiterhin Bestürzung aus, da sie als abenteuerlich und nicht akzeptabel für das Staatshaushaltssystem eingestuft werden.