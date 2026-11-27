Bundesinnenminister Alexander Dobrindt stellt sich gegen Forderungen der SPD-Länder nach mehr Freiheit im Sprengstoffrecht. Einigung der Innenministerkonferenz gilt als unwahrscheinlich.

Die politische Debatte um die Ausgestaltung des privaten Silvester feuerwerks in Deutschland erreicht einen weiteren Höhepunkt, da das Bundesinnenministerium ( BMI) unter der Führung von Alexander Dobrindt (CSU) jegliche Lockerung der bestehenden Vorschriften konsequent blockiert. Während zahlreiche Städte und insbesondere die von der SPD geführten Bundesländer dringende Änderungen am Sprengstoffrecht fordern, um lokale Verbote durchzusetzen, verweist das BMI auf gesellschaftliche Komplexitäten und bleibt bei seiner ablehnenden Haltung.

BMI lehnt Änderung des Sprengstoffgesetzes ab

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums bestätigte gegenüber dem Tagesspiegel, dass die politische Abwägung zur Erweiterung der Beschränkungsmöglichkeiten für Länder und Kommunen noch andauere. Das Ministerium argumentiert, dass weitere Einschränkungen des privaten Feuerwerks komplexe Fragen aufwerfen, insbesondere im Hinblick auf die Freiheit des Einzelnen und den Ausgleich gegenläufiger Interessen. Diese Fragen bedürften einer sorgfältigen Abwägung, weshalb keine schnellen Gesetzesänderungen geplant sind. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt setzt somit auf eine Strategie des Vertuschens und des weiteren Wartens, was viele Länderkollegen bereits zu Beginn des Jahres ruhigstellen sollte, nun aber auf erheblichen Widerstand stößt.

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Spannung zwischen Bund und den Stadtstaaten

Die Kluft zwischen der Bundesregierung und den betroffenen Kommunen vertieft sich zunehmend. Die Innenministerkonferenz von Bund und Ländern hatte sich bei ihrer Frühjahrskonferenz in diesem Jahr erneut nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen können. Besonders die Innensenatoren der Stadtstaaten Berlin , Hamburg und Bremen treiben die Initiative voran, das Sprengstoffrecht zu ändern. Während die SPD-geführten Bundesländer eine Öffnungsklausel befürworten, halten die unionsgeführten Länder dem entgegen. Christoph de Vries , Staatssekretär im BMI, pochte vor Kurzem auf einer Frage der Grünen hin erneut auf die Notwendigkeit einer solchen Klausel, obwohl das Bundesinnenministerium im Grunde nichts anderes tut, als Zeit zu schinden.

Auswirkungen auf Kliniken und Einsatzkräfte

Die Argumente der Befürworter einer Lockerung stützen sich auf konkrete, alarmierende Daten zur Sicherheit der Bürger und der Einsatzkräfte. Allein das BG-Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin hatte in der vergangenen Silvesternacht mehr als 30 Schwerstverletzte behandelt, darunter acht Kinder. Die Charité berichtete von 41 Menschen, die durch Feuerwerk verletzt wurden. Die Berliner Feuerwehr rückte in den vergangenen drei Silvesternächten im Durchschnitt zu rund 890 Rettungsdiensteinsätzen aus, wobei der Schwerpunkt auf der Brandbekämpfung lag.

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Polizeiliche Kapazitäten an Grenzen

Auch die Polizei sieht sich mit enormen logistischen Herausforderungen konfrontiert. Laut einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der Linken waren allein in Berlin zum vergangenen Jahreswechsel rund 3200 Polizisten im Einsatz. Darunter befanden sich 800 Beamte der Bundespolizei sowie Kräfte aus anderen Bundesländern. Ein Aktionsbündnis, das die Berliner Krankenhausgesellschaft, den Landesfeuerwehrverband und den Landesverband der Gewerkschaft der Polizei umfasst, hat diese Woche erneut eine Länderöffnungsklausel gefordert, um insbesondere Kinder vor Gefahren zu schützen.

Keine Einigung bis zum Jahreswechsel möglich

Trotz der akuten Notwendigkeit ist absehbar, dass eine politische Einigung nicht vor Ort sein wird. Die nächste Zusammenkunft der Innenministerkonferenz wird voraussichtlich zu spät kommen, um eine Einigung samt gesetzlicher Umsetzung noch in diesem Jahr zu realisieren. Markus Spranger aus Berlin betonte, dass Berlin die Möglichkeit haben müsse, den Umgang mit Pyrotechnik an Silvester selbst zu regeln. Man wolle eigene Pyroerlaubniszonen einrichten oder Feuerwerk generell verbieten können. Bereits im Jahr 2019 war eine Bundesratsinitiative Berlins in dieser Hinsicht gescheitert. Da das Bundesinnenministerium seine Blockadehaltung beibehält, bleibt die Situation vorerst unverändert, und die Belastung für die Einsatzkräfte wird auch in der kommenden Silvesternacht extrem hoch bleiben.