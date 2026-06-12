Die Bundesjugendspiele sollen wieder mehr Wettkampfcharakter haben, um die Leistungen der Kinder zu verbessern. Experten wie Harry Scharf plädieren für eine Rückkehr zu den klassischen Wettkämpfen.

Bundesjugendspiele sollen wieder härter werden, Experten plädieren für mehr Wettkampf . Die Bundesjugendspiele sollen wieder mehr Wettkampf charakter haben, wie es vor drei Jahren der Fall war.

Dies soll die Leistungen der Kinder verbessern und sie fit fürs Leben machen. Experten wie Harry Scharf plädieren für eine Rückkehr zu den klassischen Wettkämpfen, die vor drei Jahren weitgehend abgeschafft wurden. Scharf ist ein pensionierter Diplom-Sportlehrer und hat viele Jahre Erfahrung im Sportunterricht. Er ist überzeugt, dass guter Sportunterricht die Kinder fit fürs Leben macht und ihre Leistungen verbessert.

Scharf kritisiert den allgegenwärtigen Unterrichtsausfall und sagt, dass dies große Nachteile für die Schüler hat. Er plädiert für eine Rückkehr zu den klassischen Wettkämpfen und sagt, dass dies die Kinder fit fürs Leben macht





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