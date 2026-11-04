Bundesjustizministerin Hubig plant Verschärfung des Sexualstrafrechts

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig kündigt Gesetzesentwurf für das Prinzip "Nur Ja heißt Ja" an. Die Reform soll noch in diesem Jahr folgen und Erwachsene sowie Minderjährige gleicherweise schützen.

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands verkündet eine deutliche Verschärfung des deutschen Sexualstrafrecht s. Zehn Jahre nach der damaligen Einführung des Grundsatzes "Nein heißt Nein" strebt die SPD -Politikerin eine weitere fundamentale Änderung an, die sich am Prinzip "Nur Ja heißt Ja" orientieren soll. Dies geschieht, um Lücken im bestehenden Recht zu schließen, die es Täterinnen und Tätern erlauben, sich auf die mangelnde aktive Widerleistung von Opfern zu berufen. Die Ministerin betonte in einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" am Mittwoch ihre Überzeugung, dass ein weiterer Schritt notwendig ist, um die Rechtssicherheit für Betroffene zu stärken und den gesetzlichen Rahmen den modernen Anforderungen an die Aufklärung von sexueller Gewalt anzupassen.

Kritik am aktuellen Grundsatz "Nein heißt Nein"

Die Bundesjustizministerin Stefanie Hubig kritisiert, dass der seit der Reform des Sexualstrafrechts im Jahr 2016 geltende Grundsatz "Nein heißt Nein" in der Praxis nicht mehr ausreicht. Nach dieser Regelung liegt eine Vergewaltigung nur vor, wenn die Beteiligten den Sex deutlich ablehnen müssen, wobei ein körperlicher Widerstand nicht zwingend erforderlich ist, sondern auch durch Worte oder Gesten erfolgen kann. Hubig argumentiert jedoch, dass es Fälle gibt, in denen Betroffene unfähig sind, ihren entgegenstehenden Willen aktiv zu äußern, etwa wenn sie in eine Schockstarre verfallen. Diese psychologische Lücke im aktuellen Gesetzestext führt dazu, dass strafwürdige Handlungen unter Umständen nicht als Vergewaltigung gewertet werden können, da der aktive Widerstand fehlt, der für eine Verurteilung nach der aktuellen Rechtslage erforderlich wäre.

Also read Hubig: Härtere Bestrafungen für Gruppenvergewaltigungen

Neuer Gesetzentwurf mit "Nur Ja heißt Ja"

Um diese Unsicherheiten im Justizsystem zu beseitigen, kündigte die SPD-Politikerin an, den Regierungen der Fraktionen noch in diesem Jahr einen entsprechenden Gesetzentwurf vorzulegen. Der vorgeschlagene Grundsatz "Nur Ja heißt Ja" verlangt von allen Beteiligten eine aktive, ausdrückliche und klare Zustimmung zu sexuellen Handlungen, bevor diese beginnen. Hubig führte aus, dass sie sich selbstverständlich dafür einsetzt, dass sich dieser hohe Standard auch explizit im Gesetz widerspiegelt und somit die Beweislast zugunsten der Opfer verlagert wird. Dies soll sicherstellen, dass sexuelle Handlungen allein dann bestraft werden können, wenn sie gegen den erkennbaren Willen eines Beteiligten vorgenommen werden, ohne dass das Opfer zuvor eine aktive Ablehnung formulieren musste, was besonders in Situationen extremer Angst oder Lähmung von großer Bedeutung ist.

Advertisement

Einigkeit in der Koalition für Minderjährige

In der schwarz-roten Koalition besteht bereits Einigkeit darüber, dass der neue Grundsatz "Nur Ja heißt Ja" für Minderjährige eingeführt werden soll. Stefanie Hubig betont jedoch kategorisch, dass keine Altersunterschiede bei der rechtlichen Definition von sexuellem Einverständnis gemacht werden sollten. Sie argumentiert, dass eine gleiche, einheitliche Regelung auch für erwachsene Bürgerinnen und Bürger notwendig ist, um Diskriminierung und Rechtsunsicherheit zu vermeiden. Die Ministerin ist der Auffassung, dass diese Erweiterung der Gesetzeslage auf alle Erwachsenen ausgedehnt werden muss, da die psychologischen Mechanismen wie Schockstarre oder Ohnmacht nicht nur bei Jugendlichen, sondern bei Menschen jeglichen Alters auftreten können. Sie gab an, dass sie bereits viel Unterstützung für diesen Ansatz in den Regierungskreisen wahrnimmt und die politische Dringlichkeit der Angelegenheit als hoch einschätzt.

Politische Unterstützung und nächster Schritt

Beim Thema Gewaltschutz bewegt sich in der aktuellen Legislaturperiode sehr viel, wie die SPD-Politikerin im Gespräch deutlich machte. Es herrsche eine breite Überzeugung innerhalb der Regierung, dass man hier als Koalition viel erreichen kann und auch erreichen muss, um die Sicherheit von Frauen und allen potenziellen Opfern zu gewährleisten. Gewalt wird von Hubig und ihren politischen Gegnern nicht als ein Schicksal betrachtet, das Frauen einfach hinnehmen müssen, sondern als ein kriminelles Delikt, das konsequent geahndet werden muss. Die Ministerin versicherte, dass sie den Fraktionen den Entwurf bald vorlegen wird, wodurch das Parlament in die Pflicht genommen wird, die notwendigen Änderungen im Strafgesetzbuch zu verankern. Dies markiert den Beginn eines intensiven parlamentarischen Prozesses, der darauf abzielt, das deutsche Strafrecht internationalen Standards und dem aktuellen gesellschaftlichen Konsens über autonome Einwilligung anzupassen.