Bundesjustizministerin Hubig verschärft Strafrecht: Verjährungsfrist bei Vergewaltigung auf 20 Jahre

Justizministerin Stefanie Hubig kündigt scharfe Verschärfung des Sexualstrafrechts an. Die Verjährungsfrist steigt von fünf auf 20 Jahre, Mindeststrafen erhöht sich für Gruppenvergewaltigung.

Die Bundesjustizministerin Stefanie Hubig hat einen umfassenden Gesetzentwurf zur drastischen Verschärfung des Sexualstrafrechts vorgelegt. Das Ministerium bestätigt den Abschluss des Entwurfs, der noch an diesem Montag zur Anhörung an die Bundesländer und betroffene Verbände verschickt wird. Eine der zentralen und umstrittensten Änderungen betrifft die Verlängerung der gesetzlichen Verjährung sfristen für schwere sexuelle Straftaten erheblich.

Verlängerung der Verjährungsfrist auf 20 Jahre

Bislang galten für Vergewaltigung in der Regel kurze Verjährungsfristen von fünf Jahren. Unter dem neuen Entwurf der Regierung soll sich diese Frist für Vergewaltigungen und sexualisierte Gewalt, die von mehreren Tätern ausgeht, einheitlich auf zwanzig Jahre verlängern. Diese massive Ausweitung zielt darauf ab, sicherzustellen, dass Taten nicht einfach verjähren, nur weil die Opfer erst viele Jahre nach dem Ereignis über die Folgen oder die Wahrheit informiert werden. Die Ministerin argumentiert, dass diese lange Frist notwendig ist, um Gerechtigkeit herzustellen, wenn Trauma die Verarbeitung verzögert.

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Die SPD-Politikerin betont wiederholt, dass die lange Verjährungsfrist ein entscheidender Schritt gegen die Straflosigkeit von Sexualstraftätern ist. Sie verweist darauf, dass Opfer oft jahrelang unter den psychischen Folgen leiden, ohne dass die Täter zur Verantwortung gezogen werden können. Durch die Anhebung der Frist auf zwei Jahrzehnte soll dieses Defizit im Justizsystem geschlossen werden. Dies gilt insbesondere für Fälle, in denen die Täterschaft erst spät aufgedeckt wird oder die Opfer erst später die Kraft finden, Anzeigen zu erstatten.

Anhebung der Mindeststrafen für schwere Fälle

Neben der Fristenverlängerung sieht der Entwurf eine deutliche Erhöhung der Mindeststrafen für bestimmte schwerwiegende Formen sexueller Gewalt vor. Dies betrifft explizit Gruppenvergewaltigungen sowie Fälle, in denen die Vergewaltigung zu einer Schwangerschaft führt. Die bisherige Rechtslage wurde von Kritikern als zu milde eingestuft, da sie keine ausreichende Abschreckungswirkung entfaltete. Die neuen Regeln sollen daher ein stärkeres Signal gegen diese Gewaltformen senden.

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Die Bundesjustizministerin erklärt, dass solche extremen Formen der Gewalt nicht mehr mit geringen Strafrahmen geahndet werden dürfen. Durch die Anhebung der Sanktionen soll die Schwere der Tat besser in den Urteilen widergespiegelt werden. Dies soll sowohl der Opfergerechtigkeit dienen als auch potenzielle Täter abschrecken. Die Regierung hält daran fest, dass das Strafrecht hier nachziehen muss, um die gesellschaftliche intolerante Haltung gegenüber sexualisierter Gewalt rechtlich zu untermauern.

Neue Definition sexueller Belästigung durch Äußerungen

Ein weiterer weitreichender Aspekt des Gesetzentwurfs ist die Schaffung neuer Tatbestände für sexuelle Belästigung durch verbale oder nonverbale Handlungen. Wer andere durch sexuelle Äußerungen oder Gesten belästigt, soll künftig mit bis zu einem Jahr Haft oder einer Geldstrafe belegt werden können. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Handlung das Gegenüber einschüchtern oder bedrängen kann. Dies stellt eine klare Abgrenzung zu harmlosen oder sozialen Fehlern dar und zielt spezifisch auf ein Verhalten, das die Würde der betroffenen Person verletzt.

Die Ministerin verdeutlicht, dass sexuelle Übergriffe inakzeptabel sind, unabhängig davon, ob sie körperlicher oder verbaler Natur sind. Der Entwurf grenzt sich bewusst von missglückten Komplimenten oder ungeschickten sozialen Interaktionen ab. Es geht im Kern um Handlungen, die gezielt dazu dienen, jemanden unter Druck zu setzen oder einzuschüchtern. Die Polizei und Justiz sollen somit klare Kriterien haben, um solche Vorfälle strafrechtlich zu verfolgen, ohne alltagsnahe Missverständnisse zu kriminalisieren.

Reaktion der Länder und Verbände erwartet

Der aktuelle Entwurf befindet sich nun in der Phase der Stellungnahme. Noch an diesem Montag werden die Papiere an die Bundesländer und relevanten Verbände versendet, um deren Kommentare und Einwände einzuholen. Dieser Prozess ist ein Standardverfahren im deutschen Gesetzgebungsprozess, der sicherstellen soll, dass alle Betroffenen vor einer finalen Verabschiedung gehört werden. Die Regierung rechnet mit intensiven Debatten, insbesondere über die Ausweitung der Verjährungsfristen und die Definition der neuen Belästigungstatbestände.

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Stefanie Hubig bleibt ihrer Linie treu, den Schutz von Opfern sexueller Gewalt als vorrangiges Ziel der justizpolitischen Agenda zu setzen. Sie betont, dass die bisherigen Regelungen nicht mehr zeitgemäß seien und dringend angepasst werden müssten. Mit diesem Paket an Maßnahmen will die Bundesregierung ein klares Signal senden, dass sexuelle Gewalt in Deutschland nicht toleriert wird. Die kommenden Wochen und Monate werden zeigen, wie viel Konsens für diese verschärften Regeln in der Koalition und in der Gesellschaft erreicht werden kann.